周秀娜絕地反擊谷爆巨咪　洗脫「平板胸」污名

性感女神周秀娜、MIRROR成員陳卓賢（Ian）今晚（2日）現身時尚活動，周秀娜可能受近日被指瘦到變平板胸的刺激，今晚來個大反擊，穿上束胸衣谷出事業線，她笑說：「有人話我瘦咩？其實我呢個月肥咗好多，因為5月生日食咗好多餐生日飯，又食生日蛋糕，已經推咗好多，驚食太多會肥，下個禮拜就要開工，客串幾日電影。」現場見她的束胸衣疑似移位，她轉身整理時，站在二層的粉絲傳來一陣歡呼聲。她解釋移位可能因為亞洲人和外國人的骨架有別，胸線位有少許差別，她表示入行多年，衣着向來穩陣，不過剛才也有點驚：「走光就唔會，做足安全措施，不過都擔心，自己望一望個胸。」一向愛滑水的她，滑水時的水着就更加穩陣，笑言差不多會着樽領，因有朋友試過穿兩件頭泳衣滑水發生「意外」：「佢起水時，泳衣都唔知飛咗去邊，跌落水衝擊力好大，會睇到啲唔應該睇嘅嘢。」她透露下半年仲傾緊另一部電影，預計8月開工，有動作戲，自己都鍾意打，看能否有用武之地。

本月9日是Ian 30歲生日，他透露生日正日會在工作中渡過，昨日他與媽媽度期想慶祝農曆生日，因媽媽習慣農曆生日食飯，但工作排得密密麻麻，仍未約到，打算都是簡單食飯慶祝。提到踏入30歲人生另一階段，他笑言：「以為自己25、26歲，好彩個樣生得唔係咁着急，係一個里程碑，成日話30而立，做人處事都要成熟啲，由細到大性格都比較優柔寡斷，想作出改變。」例如做音樂時，明明已經下決定，仍思前想後過於謹慎，以致錯過了最佳時間，他希望自己變得當機立斷：「審慎得來再加一份果斷」。

提到他的個人音樂會將於明年暑假舉行，現正積極裝備自己，努力寫歌，向來出新歌都有選擇困難症，手頭有不同風格歌曲，包括小品和非主流音樂，現正考慮推出一張專輯，便可以將作品一次過分享。另外，他有為隊友Anson Kong寫歌，早前在拉闊已經獻唱過，亦有為其他歌手寫歌，每次聽別人唱，都有另一種感覺。