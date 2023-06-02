美女零防備　任玩無顧忌

好多女仔嘅自我防備心好強，有男人望一望佢，就會覺得身體被人侵犯一樣面露驚訝。不過喺日本AV界就唔同喇，有一班無戒心又無防備嘅美女，佢哋同男仔共處一室都可以真空示人，更加唔介意即興激戰，所以咪咁得人鍾意囉！

一夜成夫妻

喺E-BODY出品嘅《加班的時候因為下大雨不能回家》當中，打工仔阿明同靚女又好波嘅女同事天月杏一齊加班，做到半夜收工冇車返屋企，仲要遇上傾盤大雨，好在杏妹住喺公司附近，於是佢帶阿明返屋企留宿一晚。杏妹換上便服後，阿明見到佢冇戴胸圍兼飛晒釘，不禁出現生理反應，杏妹見狀就主動畀阿明品嘗一對大蜜桃嘅滋味，情到濃時仲激戰起嚟，而戰事更連番上演直到第二朝早，兩個變咗做小夫妻咁纏綿！

熱情主動

片廠kawaii*推出嘅《整晚我與萌央瘋狂起來》，講千石萌央同雄仔喺公司都係中下階層，呢晚雄仔長時間留喺公司做到成身汗，萌央見佢埋頭苦幹咁辛苦，收工之後就邀請佢返屋企沖個涼洗一洗啲汗味，由於已經夜深，萌央就叫雄仔過埋夜。期間央妹唔單止着得衣衫單薄，仲借意貼近雄仔，更主動吹奏一曲，雄仔被萌央嘅熱情所打動，一於任由阿妹榨取快感。

簡評

防人之心不可無，但係就唔使處處防備，因為好多人接近你，都係想同你認識得深入少少而已，未必有非分之想嘅！而喺今日為大家介紹嘅「無防備系列」當中，班女優就夠晒開放，而本仙最鍾意天月杏主演嘅《加班的時候因為下大雨不能回家》，原因係杏妹又可愛又好波，笑得親切甜美，喺作品中表露出一副待人熱誠有禮又好客嘅態度，令人睇得特別窩心。