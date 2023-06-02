陳柏宇曼徹斯特Chill住唱　全場爆滿重遇忠粉送擁抱

現正身處英國的陳柏宇，於昨晚（1日）在曼徹斯特舉行了《陳柏宇The Fight Goes On World Tour 2023》英國站的首場演出，全場爆滿。首度在英國開Show，Jason以輕鬆心情唱出23首新舊作品，而重遇在香港經常見面的Fans，Jason也份外感動，更送上擁抱答謝樂迷。

Jason巡唱首站於英國曼徹斯特及倫敦舉行，日前一到埗後，Jason先到當地遊覽玩樂，除了到訪London Bridge、Borough Market等熱門旅遊點外，亦品嚐了當地美食，然後才全心投入綵排，不過Jason今次開Show，未有如過去般緊張，他說：「一直都好期待喺英國開Show，我哋喺倫敦綵排兩日後先再落曼徹斯特，有一種好Chill嘅感覺，冇咗之前喺香港開Show嗰種緊張，輕鬆啲。」

昨晚一開Show，Jason唱出《對得起自己》後，現場氣氛即被炒熱，Fans的叫囂聲不斷，Jason唱罷亦道：「呢度好好Feel，因為大家距離好近，突然有少少緊張，本來話唔講嘢，但一緊張又想講，我唔係好有Showmanship（表演技巧）⋯⋯」此時有Fans大叫他「靚仔」，Jason即笑言：「多謝，但靚仔唔係Showmanship，係天生！（指住自己面容）呢個唔使努力㗎！」此話一出，氹得台下觀眾笑聲不斷。

近年英國成為了熱門移民地方，不少人在當地生活後都會遇到工作、生活、文化等不同衝擊，有見及此，Jason與團隊特別將過去紅館演唱會Fight For的奮鬥精神，帶給英國Fans，成為巡唱上半部分的歌單，然後再加上多首新歌以及從未曝光，即將在香港推出的《令人期待的下集預告》，營造充滿正能量的氛圍，Jason說：「離鄉別井幾時都係困難嘅事，若然有朋友嚟到英國未適應到，唔開心失落嘅話，千祈唔好氣餒，呢段唔開心、孤單日子會過，當喺度耐啲嘅時候，開始識多咗朋友，習慣呢度生活，失落感覺會慢慢消失，然後就會搵到生活喺度嘅樂趣，所以希望大家喺度嘅生活過得開心。」隨後Jason更預先向Fans拜早年，跟大家預先說句「恭喜發財」！

完Show後，Jason再與Fans合照，當中有些是曾在Fans聚會中出現過的，今次在曼徹斯特重遇，Jason也份外感動，合照簽名有求必應外，亦送上祝福與擁抱，以答謝Fans一直以來的支持。明晚(3日)Jason將返回倫敦舉行英國站的最後一場演出，被問到可有巡唱下一站的心水地點，在加拿大長大的Jason表示：「好想返加拿大演出，入行之後只係初出道期間返過去，咁多年後都未試過返去做show。」此刻Jason仍身在英國，但其實近期在歐洲仍可見到Jason的足跡，在巴塞隆拿Spotify魯營球場5月28日巴塞隆拿對馬略卡的賽事中，Jason的肖像便出現在電子廣告板上，成為繼MIRROR後另一位香港歌手現身巴塞主場。