長髮姊妹　施展泰式誘惑

嚟自泰國嘅Aareya Laman及Nekoh Ketuga，邊個最啱你心水？（互聯網）

只要兩個囡囡嘅樣貌有幾分相似，都會被網民冠以姊妹之名，而喺泰國性感網紅界中亦有咁嘅例子，其中就呢兩位長髮女郎Aareya Laman及Nekoh Ketuga，今日佢哋就嚟個魅力比併，唔知邊個最啱你心水？

青春可人

有調查發現，長髮女郎較多男士鍾意，原因在於一把長髮散發出一股仙氣和女人味，只係Aareya Laman同樣擁有一頭長髮，卻予人青春可人嘅味道，皆因佢個樣萌味十足得嚟，嗰對車頭燈更係勁吸睛，加埋長髮飄飄，成為唔少男士心目中嘅女神，難怪佢當年憑住一輯出浴寫真，養眼得嚟又可愛味濃，令佢喺網上人氣大爆發！

現居於泰國羅勇市嘅佢，除咗係一位性感網紅，亦係位資深模特兒，早喺佢大學畢業後，便已活躍於模特兒界，不但為多本雜誌拍攝寫真，更以Show Girl身份喺多個展場上亮相，而佢每次登場都例必成為眾人嘅焦點，絕對係位實力級嘅模特兒兼性感網紅嚟㗎！

Aareya Laman

年齡：22歲

身高：165cm

三圍：33D-22-34

成熟韻味

如果覺得長髮能提升女人味嘅話，Nekoh Ketuga絕對係個最佳例子。事關以姊系性感網紅成名嘅佢，憑住與年齡不符嘅成熟魅力，加上玲瓏浮凸嘅身材，令佢獲得相當高嘅人氣。

不過，如果大家有睇過佢喺社交帳號上分享嘅福利相嘅話，就會發現佢主要有兩個主題，就係健身自拍同埋內衣寫真喇！前者係因為本身為模特兒嘅佢，為保火辣身材而勤於鍛煉，以保持最佳體態示人，而後者則同佢個人喜好有密不可分嘅關係，原來Nekoh Ketuga覺得相對比堅尼，性感內衣更能顯示出佢嘅身段，而且可以充分展現佢嘅女人味，難怪佢曾透露屋企有過百套性感內衣啦！

Nekoh Ketuga

年齡：25歲

身高：167cm

三圍：34F-25-35

第1回合

鬥身材

雖然Aareya Laman同Nekoh Ketuga，畀網民話佢哋好有姊妹相，但認唔認同就見仁見智，但如果論身材嘅話，雖然兩人對車頭燈都咁吸睛，但係Nekoh Ketuga嘅F奶更具分量，而且愈睇愈迷人。

第2回合

鬥氣質

如果論氣質嘅話，兩位性感網紅可謂各有賣點。Aareya Laman最大嘅賣點就係青春可愛，加上誘人身材，真係贏得唔少男士嘅歡心。至於Nekoh Ketuga則散發出一股成熟韻味，對鍾意女人味嘅男士嚟，實在係難以拒抗。

第3回合

鬥人氣

話晒係網紅，梗係要睇吓兩位之中邊位更紅，而最簡單嘅方法，相信莫過於睇下佢哋嘅社交帳號，邊個粉絲最多。Nekoh Ketuga嘅臉書有超過7萬粉絲，而Aareya Laman則有成17萬粉絲，可謂贏足兩條街！

兩個都啱心水

雖然網民話Aareya Laman同Nekoh Ketuga好有姊妹相，但睇真啲，兩人嘅樣貌其實有好明顯嘅分別。縱然如此，兩者卻各有賣點，而最重要係佢哋嘅性感寫真，真係值得一睇再睇！