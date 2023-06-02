隱門︱阮浩棕洗底變暖男　同吳岱融對戲嗌刺激

吳岱融於TVB劇《隱門》飾演大奸角，其中一場戲，他要跟趙樂賢肉搏，由於用力過猛扑爆水樽蓋，並意外打到對手嗌痛，吳岱融受訪時表示要鄭重向趙樂賢道歉，皆因已不是一次令對方受苦：「我好多位唔小心打到佢，嗰個樽（打落去）佢真係痛嘅。仲有場咬耳仔，因為我咬嗰吓太近，其實可以唔使講嘢，但我太投入冇為意係咁講，搞到佢聾咁滯。呢位演員我真係對佢唔住，我要鄭重向佢講對唔住。」

之前憑劇集《隱形戰隊》瘋癲「鏗少」一角贏盡好評的阮浩棕，今次畫風一轉飾演暖男貼心弟弟，同樣獲讚，浩棕受訪時，透露是首度在劇集擔任如此重戲份角色，故壓力很大：「飾演呢個角色對我係好大挑戰，慶幸角色性格同自己比較似，理解上會易啲。」他又謂感激飾演家姐的黃智雯（Mandy）幫忙帶入戲：「開拍前智雯特登約我對咗兩日戲，的確幫到首次合作嘅我哋建立默契同信任。」阮浩棕又謂Mandy戲內戲外均十分照顧他：「到依家我私底下都叫佢做家姐架！」

談到張逸風造型獲讚，阮浩棕感激監製及幕後團隊的用心設計：「佢哋想我個劉海厚啲，所以每次造型都要花比較長時間夾髮片。」談到與吳岱融演父子，阮浩棕笑言要打醒十二分精神：「因為要準備好同岱融哥對戲，好好玩又好刺激，我都因為咁成長咗好多。雖然鏡頭下嘅岱融哥氣場好恐怖，但私底下佢係一個好nice同好好玩嘅前輩嚟。」