蔡思韵慘被禁錮半天吊　竟然樂在其中好自在

胡子彤、蔡思韵以及朱鑑然於《失衡凶間之罪與殺》之《貓劫》中，有一場胡子彤禁錮蔡思韵於鳥籠內並吊高，朱鑑然不單袖手旁觀，之後還跟胡子彤意見不合大打出手的戲份，對於該場口，胡子彤表示：「原本我哋度咗啲打戲，互相掌摑嘅動作交流，但礙於劇情發展，最終cut咗，所以好期待將來可以同阿朱（朱鑑然）打多啲。」

至於被困籠中、扣上鎖鏈的蔡思韵，當日被半天吊足足個多小時，加上劇情要她情緒崩潰大叫救命，工作人員一度擔心會難為了外表弱質纖纖的蔡思韵，但她卻樂在其中：「吊上去嘅時候，原本都有啲驚，但我依家好自在，幾好玩，同埋現場只有我可以咁做，其他人冇份，哈哈！」

戲中，朱鑑然跟蔡思韵、ANSONBEAN有三角感情關係，但對於這個「情敵」，朱鑑然卻有讚無彈，就連身旁的胡子彤也相當認同：「Anson真係好cute，好精力充沛，佢知道自己今日有打戲，未到佢埋位已經同導演講『我ready』，呢個小朋友真係好得意。不過今次同佢冇乜對手戲，希望日後有機會可以再同佢合作。」旁邊的朱鑑然補充：「同埋佢會成日突然間喺度跳舞，好搞笑。」