【是日通勝】

農曆四月十六

癸卯年 丁巳月 壬辰日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、上午9時至11時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：結網、田獵

忌：開渠、放水、安門

幸運方向：坐南向北

幸運數字：14、24、46

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：樂善好施，別人願意親近，運勢也好起來。

金牛座：愛情得意，但事業運有點差，要做好本分。

雙子座：不熟不做，謀事要量力而為，勿多管閒事。

巨蟹座：事業運差，溝通出現問題，必須盡早解決。

獅子座：工作陷入困境，必須冷靜，切勿魯莽行事！

處女座：心存善念，多做好事，易獲幸運之神眷顧。

天秤座：好運到來，遇到任何問題都能夠應付自如。

天蠍座：幸運指數排首位，謀事有決心，成功在望！

人馬座：飲食要節制，勿大魚大肉，提防病從口入。

山羊座：整體運勢不錯，但理財態度應以穩陣行先。

水瓶座：交朋友要帶眼識人，人品差必須避之則吉！

雙魚座：運勢不太好，遇到麻煩時，切勿自亂陣腳。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）狗 人緣差

鼠：健康要緊，忌暴飲暴食，防病從口入。

牛：感情運上升，向意中人表白易有好消息。

虎：人緣運一般，約會要準時，遲到有麻煩。

兔：做人忌短視，多幫助別人可帶來好運。

龍：收入平穩，要懂得知足，不能太貪心。

蛇：身心狀態差，容易疲憊，作息要調整。

馬：健康運平平，宜好好休息，不宜過勞。

羊：得到貴人相助，工作上找到明確方向。

猴：桃花旺，已婚者可感受到伴侶的體貼。

雞：財運急降，易迷失方向，得財有難度。

狗：是日沖煞，人緣差，勿強迫別人遷就你。

豬：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

木星和命運之輪

木星要離開白羊座，進入金牛座了。木星游走黃道一圈需要約十二年時間，所以每走過一個星座就需要大約一年時間，今次木星要轉到金牛座，由今年5月至明年5月左右，來到這個屬於物質和金錢的星座，跟現實最有關連，讓我想起命運之輪這張塔羅牌，跟木星的關係。

不知大家有沒有看過，由英國神秘學家艾利斯特．克勞利所畫的命運之輪這一張牌，是一張屬於木星的塔羅牌，圖中有一個金色的輪子，背後有些金色如閃電般的圖案，如天神宙斯發放的閃電來攻擊世界。當你抽到這張牌的時候，就是提醒你要隨波逐流，不要試圖控制一切的發生，只要跟着輪子去轉，轉到那裏就去到那裏，讓改變帶來新的衝擊。

命運之輪沒有絕對好或不好的預測，當時機成熟時，就享受結果；當事情充滿挑戰時，先不要氣餒，因為沒有走到輪子的最低，是不會有轉向上的一刻，可以期待更好的出現。

相信宇宙會給你最好的方式去解決問題，相信你會有好運氣，這亦是木星的本質，保持樂觀，活在當下。雖則改變隨時會發生，但不要害怕往外走，因為只要向前移動，縱使你不知道將要往那裏去，但下一個目的地，一定是你走過難關之後要去的地方。