疑似周柏豪浴照瘋傳　經理人：保留法律追究權

近日網上討論區流出兩張疑似歌手周柏豪洗澡時的照片，相中男子一臉愕然，明顯被偷拍，事件令全城嘩然！由於「洗澡男」樣貌與周柏豪相似，不少網民即與周柏豪於2018年怒斥有男子在更衣室偷拍一事「連線」，而柏豪經理人公司昨日更回覆表示正尋求法律意見！

周柏豪近年主力於內地掘金，近月則專注音樂工作，曾到長沙、馬來西亞開騷獻唱，對於近日在各大討論區忽然瘋傳疑似他洗澡時的照片，旋即引起大批網民熱議，瘋傳的照片中，見到一名樣貌與周柏豪極相似的男子正在洗澡，見到有人突如其來拍攝而大感愕然，認真慘情！

由於現今AI改圖愈來愈逼真，有網民質疑相片是否有人將周柏豪的樣子Key落一名大隻男身上的「惡搞圖」，但亦有網民聯想到周柏豪2018年曾於更衣室內被偷拍一事。當年，周柏豪在其私人社交平台帳戶自爆被偷拍，事緣他在體育館比賽後，於更衣室換衫，期間疑有人認得他是周柏豪，遂在門口用手機偷拍，最終被他發現，並大聲喝止對方，雖然肇事者當時立刻逃跑，但最終仍被捉到，對方當時承認偷拍並刪除照片，由於偷拍者當時18歲，周柏豪知悉後即怒斥對方已是成年人，應清楚自己在做甚麼，並呼籲大眾要正視這個不當行為；柏豪當日被偷拍的位置是更衣室，而近日流傳之照片背景則在淋浴間，有網友認為地點明顯是球場內的公共浴室，至於是否屬同一地點，則有待證實。

就今次浴照風波，昨日周柏豪經理人公司指正尋求法律協助：「我哋已經聯絡咗律師，尋求法律意見，現階段不方便回應。我哋會保留一切的法律追究權力。多謝大家關心。」

證件資料同被公開

其實2018年可謂柏豪「黑仔之年」，除了2月自爆在更衣室被偷拍外，年底他於江門舉辦演唱會期間，指於下榻酒店被酒店員工拍下其入住資料，當中包括證件資料、護照號碼等，並於網上分享，將其私隱公開，令他擔心不已，並直斥：「有些事不能拍，也不能分享！」又着大眾要尊重個人私隱，不要做出如此過分的行為。

「過來人」黃宗澤：惡意侵犯唔道德！

疑似周柏豪沖涼照於網上流出，曾是被偷拍的過來人黃宗澤（Bosco），2011年與時任女友胡杏兒在家短敍，他當時被偷拍到一絲不掛於家中行來行去。對於周柏豪今次事件，Bosco接受本報訪問時說：「咁樣嘅偷拍行為，係惡意侵犯私隱，完全唔要得、唔道德啦！既然佢都交咗畀律師處理，身為外人，我都唔講咁多喇！」另外，柏豪師妹連詩雅（Shiga）被問到會否戥對方不值、可會譴責偷拍者或發放相片者、自己出入公眾場所會否特別小心等問題，其經理人公司只表示所有問題Shiga都不會作出回應。