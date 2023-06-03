《終極標靶》30周年　吳宇森如何成功進軍荷里活

今年是香港導演吳宇森（John Woo）執導的首部荷里活作品《終極標靶》（Hard Target）上映的30周年紀念，原來當初吳導演幾經艱辛之下才能夠完成影片。

一切從1992年開始...

John拍罷《辣手神探》後決定勇闖荷里活執導《終》，但其實早於80年代尾，環球電影公主的主席Tom Pollock因看過他的《喋血雙雄》後對吳氏處理動作鏡頭的獨特風格大為讚嘆，邀請他執導一部動作電影，那部電影正是後來John執導的第3部荷里活電影《奪面雙雄》（Face/Off），不過當時他婉拒邀請執導《辣》。據John所講未決定拍《終》之前已收過好多劇本，有部分非常好，但其餘的全部都是武打電影，因之前已拍過所以他沒有興趣再拍那些電影。

片商對吳宇森有懷疑

初到貴境的John初時並不太適應荷里活的拍片方式，由於當時他的英語並不流行，因而令環球電影高層擔心他未足夠能力與工作人員溝通，因而聘請美國導演森雷美（Sam Raimi）睇實拍攝情況如John未能擔當導演一職即可由他接棒執導。森本身是John的港產片忠粉，因而好興奮與他合作。而他亦好有信心John的「導技」能稱職。他曾表示John用70%功力就已足夠可以鍊贏大部分美國動作片導演。

尚格雲頓成為香港導演御用主角

其實尚是執二攤演出，原本吳宇森想找另一男星卻羅素（Kurt Russell）擔正，但他檔期問題要電影公司等他兩年後開工，最終決定改由「好打得」的尚主演，據知尚早於1990年在港拍攝電影《疊影威龍》（Double Impact）時認識吳宇森，而尚早已是他的Fans。John曾這樣形容與尚的合作關係：「佢（尚）知道我嘅能力，而我知道點樣令佢望起嚟似一個英雄。尚有好大野心，但佢仍然好專業，總係嘗試做得好。」而在片中飾演反派的美國老戲骨Lance Henriksen原來亦是John作品的Fans，並讚揚他早期的作品好有創意、好大膽以及富哲學性。John的老拍檔周潤發亦曾到《終》拍攝地探好友班，並與Lance有合照。

雖然往後尚與John沒有再合作，但後來多位到荷里活搵食的香港導演如徐克及林嶺東都不約而同找他任作品中的主角，成為香港導演的「御用男星」。

對影片成績有微言

《終》於1992年10月1日在新奧爾良趕拍，並於1993年8月20日的黃金暑假檔期公映，成為影史上首位亞洲導演執導的荷里活電影廠電影在美國公映。可惜票房成績未如理想，全球累積收入僅得7,420萬美元。吳宇森與尚格雲頓後來在訪問中都對影片有所微言，他埋怨影片被自己的「風格」所累，他說：「當我哋拍《終》時我嘗試拍得有少少似香港電影風格，但唔係好成功。因為我發現原來普遍觀眾唔熟悉香港風格，總言知，我太大野心，嘗試將所有嘢放在一套戲入面。啲觀眾唔係好頂得順片中嘅慢鏡頭同暴力，有啲觀眾更提早離開戲院。雖然唔係好成功，但套戲喺海外其實賣得好好。」據John所講他拍了一個超過兩小時的長版：「當然，我喜歡原本初剪個版本，我亦聽過有啲人睇過都好喜歡指個長版拍到似Cult片，實在好有趣！而我希望電影公司有興趣再推出呢部戲。我認為絕對值得咁做！」至於尚於影片上映後兩年曾批評《終》個劇本爛，但動作場面拍得好好。他更笑言吳宇森將他塑造成油頭的武士。

遲來的續集

雖然《終極標靶》不算成功，但John仍然片約不斷，10多年間先後拍過多部荷里活片包括《奪面雙雄》（Face/Off）以及與湯告魯斯（Tom Cruise）合作的《職業特工隊2》（Mission:Impossible 2），而去年John捲土重來再戰荷里活拍攝電影《Silent Night》。而2016年環球曾開拍《終極標靶2》（Hard Target 2 ），並找來同樣好打得的男星Scott Adkins擔正。影片與首集毫無關係。