譚仔雲南米線 × 譚仔三哥米線 × PayMe推「全民Discount」快閃優惠

【營業資訊】譚仔雲南米線（譚仔）和譚仔三哥米線（三哥）聯同滙豐旗下電子錢包PayMe，由即日起至6月30日期間推出「全民Discount」優惠企劃，除了推出快閃優惠券以PayMe惠顧滿HK$45即減HK$5外，PayMe的全新用戶凡惠顧滿HK$100即可獲HK$50優惠券。

為推廣是次企劃，譚仔和三哥日前率先以「全民電視框」（註：Discount譚仔話為電視框）快閃活動打響頭炮，一眾打扮成學生、上班族，甚至大隻佬的「電視框人」出沒在香港不同的角落，預告Discount（電視框）已悄悄蔓延全港！為隆重其事，譚仔、三哥及PayMe特別舉辦「全民Discount」造勢活動，並邀請到洪卓立與女友劉沛蘅（Hillary）情侶檔出席，與PayMe喵、電視框人、譚仔姐姐及三哥姐姐一同為活動造勢！

「全民Discount」造勢活動由PayMe喵、電視框人和「譚仔女聲合唱團」副隊長彩燕姐以及譚仔三哥瑞芳姐兩位姐姐代表打頭陣，與司儀一同介紹「全民Discount」企劃的詳情。Hillary與男友洪卓立上台大談與譚仔和三哥的淵源。及後PayMe喵、電視框人和兩位譚仔姐姐上台與洪卓立和Hillary大合照，而洪卓立亦夾埋譚仔和三哥為六月初生日的女友Hillary準備了生日驚喜，即場在現場嘉賓的見證下為Hillary提早慶祝生日，為活動畫上甜蜜的句號。

「全民Discount」 賞你至抵滋味

PayMe由即日起正式登陸全線譚仔及三哥！用戶可以透過PayMe用消費券付款之外，由即日至6月30日期間，更可於PayMe App搶譚仔及三哥快閃優惠券，買滿HK$45即減HK$5。數量有限，搶完即止。優惠券有效期為3天，逾期無效。而在推廣期內成功登記PayMe及完成身份證驗證的全新用戶更可專享迎新獎賞，只要於譚仔或三哥惠顧滿HK$100並以PayMe結帳，HK$50優惠券自動新增到其PayMe內，於下次買滿HK$100並以PayMe結帳時會自動扣減！優惠須受條款及細則約束，詳情請參閱店內推廣。