粉絲必去！兩大朝聖打卡熱點

未知周末去邊好？就梗係去朝聖啦，最近有不少的人氣角色都紛紛在本港的各大商場舉辦期間限定活動，粉絲們要Mark實時間去打卡朝聖啦喂。

【蜘蛛俠主題展】

萬眾期待的蜘蛛俠動畫電影最新一章《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》終於在香港上映，劇迷去看電影之餘不妨去埋由即日至6月18日於尖沙咀海旁商場舉辦Hot Toys x《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》主題展，展內除有全球首次曝光超過80幅電影設計草圖和蜘蛛俠造型畫作外，還設有多個打卡位，周末更會特設不同慈善親子工作坊及AI Spidersona免費體驗，實行把蜘蛛宇宙由電影搬到現實世界。而換上了《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》動畫電影布置的海港城Hot Toys Rebel Base 店內不但會全球首次展出《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》麥爾斯莫拉利斯、桂恩史德西及蜘蛛俠2099的1：6比例珍藏人偶，同時還可獨家預訂麥爾斯莫拉利斯 1：6比例珍藏人偶（特別版）、購買多款蜘蛛俠電影精品及設有COSBABY 及COSBI 現貨發售，令粉絲們大飽眼福再滿載而歸。

【SPY×FAMILY市集】

召集《SPY×FAMILY》粉絲，由即日至7月2日於元朗大型商場舉辦逾3,000呎的「SPY×FAMILY動漫精品美食市集」，齊集逾300款日本直送及精選人氣動漫周邊，重點打造《SPY×FAMILY》期間限定店，搜羅日本直送及最新 《SPY×FAMILY》 精品，同時更有超萌佛傑家的全家福打卡場景。另外，場內的東立官方漫畫及精品區會提供多個漫畫迷熱捧名作及珍稀精品，包括《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《孤獨搖滾》、《海賊王》、《我的英雄學園》及《蠟筆小新》，為不同的動漫迷「謀福利」。與此同時，同場還有FOOD & STYLE 國際美食市集，設有多款特色食品及健康產品，實行令大家買到手軟。