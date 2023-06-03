影后妮妲莉寶文婚姻觸礁　老公偷食25歲環保活動家

41歲美國女星妮妲莉寶文（Natalie Portman）被爆與45歲法國芭蕾舞家Benjamin Millepied婚姻亮紅燈，於2012年結婚的兩人上年雖然一度分開，但仍然嘗試挽救關係，而今年3月妮妲莉卻發現Benjamin出軌，偷食25歲著名法國氣候變化活動家Camille Étienne。Camille是瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）的友人，拍過多部環保短片與出過環保書。有法國雜誌拍到於上月24日，她與Benjamin前後腳走進他的巴黎辦公室，逗留2小時後再前後腳離開。

據稱妮妲莉新片《May December》片場中，她的婚姻問題是公開的秘密，早前妮妲莉現身《康城電影節》，老公也未有隨行。知情者透露：「妮妲莉同Benjamin仲係一齊，嘗試挽救關係。阿Ben做盡一切嘢去令妮妲莉原諒佢。佢好愛對方同個家庭。」知情者又指妮妲莉非常低調，她現在專注保障兩人的兒子Aleph與女兒Amalia。妮妲莉2009年於贏得奧斯卡影后的電影《黑天鵝》（Black Swan）與Benjamin合作而結緣，當時男方是與芭蕾舞女舞蹈員Isabella Boylston拍拖。