大家樂擴充金鐘海富中心旗艦店　首設自助落單慳時間

【營業資訊】大家樂快餐最近擴展其金鐘海富中心旗艦店，佔地由以往四千多呎大增至超過5,600呎，採用全新的店面設計，並於店內加入更多科技元素，以迎合年輕一代的品味。全新升級後的金鐘旗艦店更首設自助落單區「C. Express」，讓顧客在繁忙時段更快捷地購買到食品，大大縮短等候時間。隨着健康熱潮繼續盛行，大家樂推出全新早餐有營之選「燕麥奶炒蛋」系列，繼「招牌焗素豬扒飯」及「招牌焗素肉醬意粉」後再獻新猷，讓顧客在早餐時段也有健康選擇。

金鐘旗艦店首設自助落單區減省排隊時間

大家樂金鐘海富中心旗艦店擴充後佔地超過5,600呎，捕捉金鐘站成為四線匯聚點帶來的商機。大家樂集團有限公司行政總裁（香港）梁可婷表示：「海富中心旗艦店大部分顧客為附近的上班族及於金鐘站轉車的旅客，我們提供各種方式為行程匆忙的顧客帶來快捷方便的體驗，包括於金鐘店特設『C. Express』自助落單區，顧客先取餐款及飲品，並立刻以電子方式付款，全程不經人手，一買即走，過程只需數分鐘；顧客亦可以透過Club100手機應用程式的『特快預訂』功能，先下單再到分店取餐，方便他們掌握時間；金鐘店亦設有四部自助點餐機，以上分流措施大大減省顧客的排隊及等候取餐時間，更能切合顧客需要。」

後疫情時代市場健康飲食選擇需求增

大家樂時刻留意最新飲食趨勢，緊貼消費者需求，不斷改良及研發新產品。過去3年多的疫情大大改變市民大眾的生活模式，即使在疫情後普遍消費者對於健康飲食的關注度持續上升，大家樂持續為顧客提供「植物肉」的餐款選擇。梁可婷續指：「過去兩年推出的『招牌焗素豬扒飯』及『招牌焗素肉醬意粉』得到市場的熱烈回響。今次特意推出全新健康選擇『燕麥奶炒滑蛋』及『燕麥奶滑蛋雞堡』，於早餐時段為顧客提供更健康的選擇，同時亦希望照顧到乳糖不耐症的人士的需要。未來我們將繼續用心聆聽顧客所需，為大家提供更多元化更健康的餐飲選擇。」