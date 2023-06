HBO 90年代神劇《色慾都市》(Sex in the City)延續篇《慾望城市:華麗下半場》(And Just Like That... )2021年於串流平台HBO上線。不過「雷聲大雨點小」劇集成績未如理想,未能再次掀起「煲劇熱潮」。事隔兩年《華》添食開拍第2季,繼早前公開預和片之外,日前亦公開首張宣傳海報以及上線日期。

第2季繼續由3位「色慾女」莎拉謝茜嘉柏加(Sarah Jessica Parker)、姬絲汀戴維絲(Kristin Davis)以及仙菲亞尼克遜(Cynthia Nixon)擔正。此外,就連上季缺陣的另一「色慾女」甘嘉拉圖(Kim Cattrall)日前亦宣布於新一季中回歸。HBO公布的海報中劇集一眾演員在餐枱上一字排開,穿上大紅花裙的莎拉企在C位,似足文藝復興時期達文西繪畫耶穌與十二門徒的「最後晚餐」畫作!《華》第2季將於今個月22首播頭兩集,之後每周播放1集。