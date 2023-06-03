台灣5大人氣女網紅　林襄只排第4　榜首竟是一位辣媽？

台灣向來盛產美女，而且絕大部分都樣靚身材正，就好似近期人氣高企的林襄，擁有32E索爆身材，宅男見到都噴鼻血。不過別以為林襄是台灣第一女網紅，以粉絲人數來計算，她只是第4位，榜首足足比林襄多200萬粉絲，更是一名媽媽，難道網民都缺乏母愛？？立即開估台灣5大女網紅有哪幾個！

第5位是坐擁145萬位粉絲的辣模Yumi.k，有着標致臉孔和弗爆身材，經常在社交網大派福利，年初還去到日本穿上「童貞殺」冷衫，大拋G奶誘惑路人。

第4位有大家好熟悉的林襄，粉絲人數有171萬咁多，應該不需要多介紹，自己看片啦！

第3位有近200萬粉絲的JANiE泥泥，身為插畫家的她，你從不會在社交網欣賞到她的作品，事關她只會上載那傲人的F Cup身材，她亦曾出過書，不過並非插畫集，而是寫真集呢。

第2位是辣模翁子涵，跟3 4 5位相比，高挑身形的她，甚少在社交網拋胸賣弄性感，反而走高貴大方路線，不過早年就被爆出黑歷史，例如虛報學歷、涉及賣淫等，但現在仍有323萬粉絲追隨她。

第1位擁有381萬粉絲的謝薇安Vivian，她的前凸後翹身材，完全違反物理定律，更被封為「最強奶媽」，事關她不僅是人妻，更是一名辣媽，間中會上載跟兒子的溫馨合照，相信網民的焦點只放在那F級巨胸，能夠成為台灣第1女網紅，只能說母愛真偉大。