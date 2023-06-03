和風新滋味　搶先試又有優惠

近排大量港人湧入日本食買玩，為了吸客，本地的日本餐廳就推出多項攻略，除了新款換季的美食，部分廳還提供不同的優惠，希望令大家留港消費。

日系蒸氣火鍋

香港人四季都可以吃火鍋，除了不同的湯底火鍋，還有蒸氣鍋。天后開業的虎嘯日式蒸氣專門店供應多款時令海產，推介海鮮蒸氣刺身套裝，當中包括每位半隻龍蝦、多款刺身、原隻北海道扇貝配西京麵豉、海葡萄原隻鮮鮑魚、醬油花螺、牛肉福袋、海蝦、墨魚滑和蒸原隻宮崎縣生蠔等，最後還有雜炊和甜品。另一款期間限定長腳蟹海鮮蒸氣套餐，要4位以上方可享用，可按時令選擇不同蟹種，吃過鮮甜蟹肉後再吃日式雜坎，鮮味無比。

吞拿魚盛宴

鮮美富油香的吞拿魚深受客人喜愛，居酒屋權八在這個夏天，以日本長崎縣吞拿魚打造夏日吞拿魚祭。整條魚不同部分會做出多道菜式，前菜有吞拿魚薄切伴愛知縣產無花果 、灸吞拿魚沙律 、吞拿魚醬油漬伴長芋山葵漬、韓風醬吞拿魚他他伴牛油果，刺身和壽司則有三品盛合、特盛吞拿魚壽司拼盤、夏威夷吞拿魚和吞拿魚冷蕎麥麵，精美菜式有吞拿魚海苔天婦羅、汁燒大葱吞拿魚腦天串等，配上精心挑選的清酒，味道更上一層樓。

燒鳥配清酒

吃日本燒鳥拼清酒，可以說是最佳配搭，尖沙咀的過江龍鳥割烹店希鳥Kicho因應1周年，由現時至6月30日，以優惠價推出一周年十四道菜晚市廚師發辦菜單，客人先以雞清湯作開胃湯品，緊接就有雞頸、雞心、雞胗等串燒上場，雞腿肉灑日本山椒，惹味辛香，炙燒雞胸肉加三文魚籽包紫菜吃，鹹香味濃。其他還有炭燒雞胸肉、雞湯拉麵或免治雞肉飯等。餐廳同時在晚市推出鳥割烹暨品酒企劃，客人可用指定價錢品味十四道菜廚師發辦菜單，並於100分鐘內無限暢飲7款指定清酒，用來配燒鳥最好不過。

新廚加持

一間餐廳，大廚絕對是靈魂人物。紅磡江戶壽司秀近日迎來大廚劉晉維師傅，特別推出多款親民價的午市及晚市廚師發辦，特別菜式相當多，青檸柚子伴真鯛以刺身灑青檸汁、岩鹽、橄欖油和九州柚子皮，鮮香肉嫩。炸京葱絲紫蘇鯖魚配用火槍炙過醬汁，濃郁惹味。其他還有蘋果木煙熏火炙赤鯥、火炙左口魚裙邊壽司、秘製醬汁配酒蒸蝦夷鮑魚和酸醋啫喱三文魚籽伴米崎蠔等創意菜式，讓人耳目一新。

滋味抹茶大福

飯後來一口甜點，夠晒完滿。THE MATCHA TOKYO近日和Justformochi 小正大福合作，以人氣的Matcha Espresso Latte作靈感，選用有機抹茶粉製作期間限定的抹茶咖啡大福，糯米皮包裹有機抹茶忌廉、忌廉芝士、咖啡忌廉和有機抹茶脆脆，軟綿又有抹茶香，清新輕盈。