維港影海鷗！尖沙咀打卡品味遊

想打卡放上社交媒體威威的話，到尖沙咀絕對不會失望。天星碼頭旁的露天廣場沿岸，除有真雀外，近日更有日本藝術家木村崇人創作的「海鷗の港」公共藝術裝置，沿岸放置了60隻以1：1比例打造、栩栩如生的黑尾鷗立板，絕對可擺定靚甫士任影唔嬲！另外，同區可順道前往向港產片致敬的畫展、可自行調配唇膏的體驗館、滋養身心的茶藝工作坊及超精緻下午茶，除了滿足食買玩心願，亦統統可過足影相癮！

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恍如實物 隨風擺動

擅長以混合媒介及行為藝術創作的木村崇人，他設計出一系列以「與地球玩耍」為主題的藝術作品，當中有標誌性的「風向儀系列」海鷗作品，設計靈感來自他偶然發現海鷗群懂得根據海風轉變改動站立方向，藉以減底阻力。這個系列的「海鷗停車場」自2010年起成為「瀨戶內國際藝術祭」的常駐展品，今次於天星碼頭旁露天廣場沿維港岸邊展出的「海鷗の港」，只見60塊印有黑尾鷗圖案的海鷗立板整齊地排列在維多利亞港海旁，猶如現實世界的海鷗群般，會隨着海風左右擺動，場面壯觀之餘，亦為繁忙鬧市帶來充滿趣味的大自然奇觀。除了近距離和海鷗打卡，建議從碼頭一邊拍攝整排海鷗，視覺效覺相當震撼。

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Pop Art畫風 回味港產片

在戶外影個夠後，不妨稍移玉步往商場邊歎冷氣邊和港產明星畫像來個合照。即日起至6月18日海港城美術館正舉行日本現代藝術家Jun Oson的全新個人作品展《形形色色》。Jun Oson在出道8年間已在世界各地舉行個人畫展，於《形》展出的15幅作品主要分為經典電影場面及夜香港風貌為題，其中的電影部分是向90年代港產動作和喜劇致敬，以他獨特繪畫的圓碌碌花生形臉及Pop Art畫風，勾畫《花樣年華》、《英雄本色》、《國產凌凌漆》和《回魂夜》等作品。夜香港風貌主題的作品是他從港產片中繁華夜景配絡繹不絕人潮作靈感而繪畫，部分夜遊人更以怪獸、機械人、骷髏人等形態出現，散發出其獨特的Pop Art和漫畫風格，更添個性。

查詢電話：2118 8666

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選擇夠多 個人化唇膏

除了行街購物，尖沙咀亦有很多富趣味的工作坊，只要預約便可去玩。例如本地首個以個人化彩妝作主打的品牌Out of Colours，便在尖沙咀的商場內開設了唇膏體驗館，主打兩種服務，其中的「高級訂製唇膏」體驗歷時約30分鐘，可讓你自選一種唇膏顏色、質感、香味及刻名，再進行唇膏製作。另一款是升級版的「唇膏色彩調製」體驗，除了包括製作唇膏的基本步驟外，更有色彩專家因應顧客膚色及喜好，協助調配出最合適的唇色，並可免費添加荷荷巴油及透明質酸等多款有效成分，完成後可噴閃粉加強視覺效果，最後配上特別設計的唇管便大功告成，歷時約60分鐘。如此度身訂造，難怪吸引很多藝人或KOL去體驗一番，並為自己的製成品打卡。

查詢電話：2671 1288

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寫意品茶 認識茶藝

若只想靜靜地打發時間，不如為自己泡一杯茶湯，洗滌心靈。尖沙咀這個旺區亦找到讓你品茶的瑜茶舍。這裏提供熱茶及冷泡茶，Menu會定期更新，每次有約10多款茶類供選擇，客人可在此對着海景品茶，十分寫意。與此同時，這裏每個月都有不同主題的茶藝工作坊，如「品茗之藝術」教你用五感來品5大茶類，分辨茶香、滋味和口感，也會教你品茗禮儀和握杯方式。「沏茶初探」教你選茶和運用器具，利用蓋碗和茶壼沖茶。除了恒常課程，茶舍不時推出限定主題，如6月17日就請來禪繞畫家梁又仟主持「靜茶｜禪繞」，參加者可邊品茶邊繪製禪繞，藉此滋養身心。

查詢電話：3419 1089

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無敵海景 歎下午茶

行到攰想抖抖，最好來個下午茶鬆一鬆，早前經翻新的香港麗晶酒店，當中的大堂酒廊以彎曲的玻璃幕牆配襯無敵海景，再加上半圓梳化、舒適長椅，又或是旋轉座椅等配搭，無論坐在任何位置都可欣賞到維港美景。下午前來的話，不妨享用下午12時至6時供應的下午茶套餐，大廚特別因應夏日加添冷盤，除了醃製三文魚，還有加點微酸醬汁調味的鰤魚和吞拿魚，清爽又開胃。其他選擇方面，既有香滑有薑味的變奏版薑汁撞奶，以提拉米蘇作靈感的Espresso散發滿滿咖啡和果仁糖氣息，還有白酒燴梨配伯爵茶慕絲的Pear，滑溜清香。不可錯過手指海綿蛋糕配士多啤梨的Charlotte，同樣甜美可口。意猶未盡的話，餐廳還有各式各樣的蛋榚和迷你甜點，邊吃邊賞景，胃口更佳。

（查詢電話：2313 2313）