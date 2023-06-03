炎明熹輩分大過自己　周吉佩叫對方做師姐

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）、周吉佩（吉吉）、梁凱晴、陳美齡、李佳和龍婷等今日（3日）到電視城為《萬眾同心公益金》拜神，Gigi和吉吉將會合唱《幸運是我》，兩位冠軍展示實力，吉吉稱這首是女仔歌，變合唱歌演繹上有點難度，所以改動了旋律配合Gigi，吉吉現場稱呼Gigi做「師姐」：「Gigi輩分大過我，我只係年紀大過佢，對表演好開心又緊張，幾晚都諗住首歌，唔可以失禮。」Gigi也表示緊張，腦內不停想着旋律，問是否緊張過考DSE？她稱考試前好緊張，但應考一刻又沒有想像般大壓力，對考試和唱歌同樣在意，必須要平衡。

早前吉吉帶隊《中年好聲音》成員入長洲為韋綺姍舉行謝師宴及慶祝生日，他笑言成員的聚會好頻密，有時都未必能次次赴會。提到其新歌快將錄音，期待6月面世，Gigi亦透露有新歌，並已拍好MV，新歌富節奏感，有少許舞步，她笑言：「重看時好尷尬，不過拍攝時我當正自己係全世界第一靚女。」吉吉也期待新歌會拍MV，講笑也會當自己是「全世界最靚仔」。Gigi表示過幾天便會與同學去台灣畢業旅行，自言自己不是去過很多地方，也期待到外地拍MV。

擔任大會司儀的梁凱晴（Carina)，之前都做過不少大騷司儀，但仍感到壓力，她希望未來以司儀和拍劇雙線發展，早前她參演新劇《奪命提示》，戲中有喊戲。與她同屆港姐陳星妤憑《一舞傾城》彈起，她表示戥對方開心，覺得角色很適合她，處女劇便擔女主角，問她會否也接受床戲？她笑言要跟監製商量，但自認較怕醜，她就好想嘗試。

演古裝宮廷及家族鬥爭戲，相信會更有發揮。Carina並透露將與楊潮凱到德國拍旅遊節目，以相機主題，自己很喜歡研究相機，但拍攝技巧唔叻，節目中主要充當潮凱的模特兒。