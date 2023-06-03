女優相澤南宣布引退　有機會同素海霖合作？

今年26歲的女優相澤南，曾被譽為「AV界灰姑娘」，更在2019年擊敗眾多強勁對手，最終贏得了《FANZA成人獎》「最優秀女優賞」，達到AV生涯頂峰。但是她在2日晚抵達台灣參加粉絲活動，竟然宣布重磅消息，含淚表示即時退出AV界。

相澤南指原本就想過在25歲退休，但在2019年她曾想過提前引退，原因是她的經理人兼社長男友罹癌離世，傷心欲絕的她原本打算就此引退，但正巧碰到疫情，她看到日本經濟低迷，相澤南心想自己的作品還能帶給大家慰藉，才決定繼續拍片，現在疫情解禁，她決定卸下女優身份。相澤南被問及為何選擇在台灣公布引退消息時表示，台灣和日本對於AV的觀念不同，如果在日本宣布引退消息，不會受到太大關注，但在台灣發表的話，媒體則會爭相報道，有助她未來在台灣的工作發展。

除此之外，相澤南被問及會否再拍AV，她堅決表示以後將不再拍成人片，除了她與新有菜曾參與過的三上悠亞引退作，還有兩部已經拍攝完的作品會陸續與大家見面，不會再特地拍引退作。因爲相澤南是在香港出生，所以準備日後會在台灣、香港等地推出影視作品，以後將繼續活躍在影視圈。

如果相澤南在香港發展，再與香港首個AV女優素海霖合作，肯定話題性十足，大家期待嗎？