傅嘉莉性感床戲大突破　文凱玲拍吊頸戲：綁到好實

傅嘉莉（Kelly）於TVB劇《一舞傾城》中有性感床上戲，並指是他從演以來最突破，Kelly更直言未試過於這麼多人面前穿如此貼身的內衣，講到與蔡淇俊拍攝床上戲，Kelly表示：「呢場戲係成套劇第一場拍攝嘅場口，所以印象特別深刻，估唔到第一日開工就要拍床戲。」Kelly指與蔡淇俊是首度合作，大讚對方很Nice。講到她全裸走落床穿回內衣畫面，Kelly坦言是從演以來最突破一次：「當日係着晒好貼身嘅打底，就算我以前有做Model經驗，都未試過喺咁多人面前着咁貼身嘅內衣。女仔着性感晚裝、性感泳衣同埋性感內衣，係三個完全唔同感覺，以前拍攝都試過着晚裝同泳衣，但性感內衣真係未試過。」

文凱玲（Connie）於劇中因被舊愛騙去賭錢，結果欠下巨款，舊愛則逃之夭夭，在人財兩失遂之下，決定吊頸自殺，對於這場吊頸戲，Connie直言印象深刻：「記得係半夜3、4點先拍，當時已經開咗好多日工，個人都腫腫地，但為咗效果逼真啲，啲繩係綁到好實，拍完之後啲痕係幾個鐘頭都唔散，對腳仲要係愈拍愈腫。」Connie坦言拍攝前感到害怕：「導演話以前真係有人發生過意外，吊咗上去以為佢做緊戲，但原來真係透唔到氣！導演話如果我有咩唔舒服，要即刻嗌停，畀佢哋嚇完之後我真係幾驚。好彩佢哋好錫住我，試咗好多次先真係擺我上去。」