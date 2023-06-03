「唔想提李佳芯個名」惹是非　蔡潔親回：我邊忽似佢？

藝人蔡潔和唐文龍今日（3日）接受薛家燕電台節目訪問，談到主演劇集《一舞傾城》將進入結局篇，蔡潔坦言由於拍攝時比較少睇Playback，所以亦相當期望。至於她與楊明感情線是否Happy Ending，蔡潔即大讚楊明完美演繹暖男角色：「預告片都剪咗佢向我求婚嘅片段，至於點就要留意喇，我應該都係首次喺螢幕被人求婚。」

提到不少已拍攝的戲份，因時間控制及電視尺度而遭大幅刪減，她坦言：「最可惜係其中一場戲講我返夜總會，正式介紹自己同楊明拍拖，我哋兩個同姚子羚嘅眼神接觸交代一切，大家都好鍾意，但刪咗冇得睇！」

唐文龍暫時戲份較少，不過結局周將交代他出獄不久即離世，與苦候他多時的太太陳法蓉天人相隔，劇情相當催淚。文龍大讚對方謂：「入行咁多年我都係首次見到佢，第一場戲要拍我出獄，大家見返嘅甜蜜戲份，其實需要嘅情緒好複雜，但係佢處理得好好，我成日都話佢係圈中嘅氣質女神。」他難忘有場拳腳動作場面，拍足數小時搞到一身汗，天光再「變身」兼補妝，再負責送陳法蓉上班。

另外，入行以來一直被指為「李佳芯第二」，最近她爆seed坦言「唔想提李佳芯個名」而惹是非，蔡潔笑着解釋謂：「人哋咁靚，我邊忽似佢？我唔想收收埋埋，唔講自己心入面嘅感受，但如果講完之後畀人斷章取義，或者標題嘅取向要咁寫，我係控制唔到，一路做我都希望大家可以認識我多少少。（驚佳芯嬲？）我相信佢唔會。」