全新純電豪華旗艦房車i7　首批抵港交付

由去年5月寶馬(BMW) 搞咗個僅供特選貴賓i7全新純電豪華旗艦房車優先預覽活動，到去年底左軚版首度在港公開亮相，首批車終於在日前正式抵港交車，其中2輛更率先現身香港麗晶酒店。

貴為BMW全新純電豪華旗艦房車的i7，由典雅脫俗的外觀設計、極致奢華的車廂配備，到環保與性能表現兼備純電動力都屬頂級，締造全新奢華出行享受。不僅適合城中商賈富人的新世代私人專座，用作禮賓車接載貴客更是派頭十足。而該兩輛i7是酒店與寶馬香港及京時豪華汽車有限公司合作引進的全新純電禮賓車。

所配備的「The Great Entrance Moment宏大進場時刻」迎賓光影效果，能在賓客靠近時啟動與SWAROVSKI一同研發的水晶頭燈，配合發光的一體式面罩、動感迎賓光影地氈、車尾燈及車內光影元素，以前所未見的華麗規格迎接賓客。以Merino高級真皮皮革及木質內飾鋪陳的豪華車廂，配備全景式天幕天窗、具15種動態燈光效果設定的Sky Lounge、音質極致的Bowers & Wilkins環迴立體聲音響系統。旅程中賓客可透過後座兩邊車門門板上的5.5吋BMW Touch Command整合式觸控螢幕靈活操作各項功能，包括資訊娛樂系統、冷氣溫度、座椅設定、氣氛燈效果及音響系統音量等，享受尊貴旅程。