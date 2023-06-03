超級毛特兒大賽︱黃心美做嘉賓　一嚟就偏心

由周奕瑋（Jarvis）和黃嘉雯（Carmaney）主持的《超級毛特兒大賽》，日前請了黃心美（Scarlett）任特別嘉賓，昨晚（2日）一集更公布最新10強，並宣布「餅印父子」Kevin＋Sumo、「瘦削版馬德鐘」Ken＋梳打、「型格孖寶」Phimii＋Goocha是10強中最高分3位。Scarlett評語時坦言偏好Goocha︰「最鍾意同最高分嗰張相一定係Goocha，佢嘅線條唔使任何衫、任何造型，一出嚟就係嗰件事。再加上佢畀好多互動我，連耳仔都有戲。」至於被Scarlett評為「蠢中帶型」的Sumo，則憑鼻鼾般的呼吸聲俘虜Scarlett心，Scarlett說︰「啲聲令我超掛住佢。」而主人與狗都咁乖咁純的梳打組合，Scarlett對阿Ken評價極高︰「作為『經理人』，Ken除咗畀指令畀得好好，佢仲有照顧埋側邊嘅環境嘢。」

其餘晉級7組超毛包括︰「空姐明禎」Miho＋Maid Maid、表弟＋Shelby、Sasa＋Bubu、Miu＋Gary、Jimmy＋薯餅、Miss Ho＋炭治郎，及阿偉＋Jammy。七個組合當中，Miss Ho雖順利晉級，但卻面臨重大危機，皆因Jarvis直指她被「獎品沖昏頭腦」：「自從宣布咗冠軍獎品之後，就覺得你有少少迷失，個爭勝心突然出咗嚟，你對炭治郎嘅訓練，甚至影相時嗰種急躁，我哋都望到，炭治郎都感受到。」

昨晚另一亮點繼續落在阿偉和16歲的Jammy身上，外表詼諧、內裏感性的阿偉，等候公布晉級結果時大派洋葱宣言：「我講過贏同唔贏都好，可以畀大家知道Jammy 16歲，多謝佢帶我嚟參加比賽，就算入唔到圍都已經無憾。」並在Jarvis引導下，向Jammy盡訴心中情︰「你知唔知你係世界上最強嘅狗狗？最靚、最強、最可愛，喺我心目中最聽話嘅狗狗，你一定可以活到20歲以上。」阿偉的簡單、懂得珍惜和堅強，令在場人士大為動容，令嘉賓Scarlett喊個不停，要數度拿出紙巾拭淚。美，事後坦言始料不及，並爆料指向海嵐比自己喊得更勁。