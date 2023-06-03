蔡健雅6年後再來港開騷：紅館是歌手指標！

新加坡歌后蔡健雅（Tanya）日前接受HOY TV 主播王凌燕專訪，宣傳6月底舉行的香港演唱會。Tanya相隔6年再在香港開騷，她笑言像等了一生：「我說等了一輩子是針對紅館。我第一次想圓這個夢是2014年，身為一個華語流行歌手，在這行業這麼久，就覺得紅館是一個指標。就是你沒唱紅館不能算是歌手那個感覺，所以那時就第一次覺得我要上紅館，結果就感冒。我是紅館演出的前一個禮拜，去看了西醫，他給我西藥，一吃下去我就沒有聲音，整個倒嗓，而且愈來愈嚴重。到後來倒數第三天時我再去看，醫生說我覺得你最好取消，因為你真的沒辦法唱。我整個世界垮了，我第一次在紅館開演唱會，就因為一個感冒，吃了西藥，就不能唱，然後我從2014年等到今年2023年終於可以上紅館。」

Tanya多年前因胸椎長骨刺而一直有胸悶問題，她說難免影響體力：「但我覺得要怎樣去克服是我的功課，因為唱歌畢竟是我的工作，然後我也不希望因為這個問題不再唱歌，我一定要找適當的方式去面對它。上次在台北小巨蛋連續唱兩次，其實我那時不知會多辛苦，但我精神非常旺盛，希望我的心靈可以克服我身體的問題。當下中間會有種，我不行了，血糖下降到谷底，我的體力還是會有挑戰我的時候，但是我覺得沒關係，這就是人生。」

提到去年破紀錄第4度奪金曲歌后，Tanya坦言沒想過要奪獎：「我跟金曲獎關係非常特殊，每一次得獎時，都是我在尋找一個很重要的答案，所以我從來不會覺得那一個時期是高峰，還是低谷。我希望我都是帶着一種自我好奇，自我挑戰，而不是說我要做甚麼音樂才能得獎。」

Tanya表示疫情讓她改變很多：「不要浪費時間，你現在想做甚麼，做，不要怕，不要懷疑。我現在想做甚麼，不管是重訓體操、爬山，我都去做。（還可以舉起70公斤嗎？）我現在75，往80！」