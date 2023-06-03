【Zac玩Zac食】空中穿梭壯麗山河

1879至1895年間，肯圖巴（Katoomba）係一個礦場，當時嘅軌道列車係用來運煤和接載採礦工人，後來有好多礦工家屬假日嚟乘搭這座列車，仲吸引很多遊客嚟參觀，時至今日就演變成為世界上目前最陡峭、傾斜度最高嘅軌道列車，52度嘅陡斜體驗讓整個人有向下衝嘅速度，真係有啲刺激感，而中間漆黑一片的那段，向下衝嘅同時向上望會見到一道罅隙的天空，感覺很奇妙。抵達底部山谷後可以漫步雨林棧道，盡情探索侏羅紀雨林，呼吸新鮮空氣；之後再乘叢林纜車（Cableway）沿山澗爬升回到Scenic World中心，沿途感受藍山的神奇絕嶺。

喺服務中心可以乘坐空中纜車（Skyway），於峽谷崖頂間穿梭，喺270米高嘅雨林上空，鳥瞰森林樹冠深處的美景。另一個於去年才開始嘅全新體驗就係「Beyond Skyway」，纜車行駛至兩個山峰中央時停下來，做足安全準備及設施後便爬上纜車頂，在無拘無束下飲杯無酒精雞尾酒，欣賞藍山三姊妹石、Katoomba瀑布！其實我有啲畏高，但被眼前大自然景色所吸引，突然之間彷彿忘記咗自己畏高，呢個體驗真係好正，雖然當日落住雨，但煙霧瀰漫嘅仙境感覺又有另一番風味。

Profile：Zacky Sun

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