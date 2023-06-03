蔡明思諗住生多個　吳嘉禧自薦陪玩

前Super Girls成員吳嘉禧（Cheronna）和蔡明思（Jessica）今日（3日）亮相鄭丹瑞、鄧月平和艾妮主持的《醫家搞邊科》節目任嘉賓，節目前後她們都拖着手，感情十分要好，因Jessica懷孕期間與Cheronna已少見面，Jessica女兒現已1歲多，幸她們住同區，才間中有食飯聯繫。Jessica為湊女近年淡出幕前工作，現主力做名牌手袋代購生意，貪其自由度高方便湊女，並透露有想過再生，不過心態上又未準備好，因對湊B感到吃力。Cheronna便自薦可以陪小朋友玩，透露早前出席何雁詩BB生日會，看到媽媽們為照顧小朋友而大費周章，並不簡單。

問到Jessica可有掛住舞台？她表示有時都會想起以前，今日上節目看到一張張熟悉臉孔，感到好親切，她說：「有時睇啲女團節目，會諗番以前係咪唔夠珍惜隊友呢？（做一個期間限定歌？）唔知有冇人想睇，趁未生第二胎之前，有活力就得，可以同公司反映。」而Cheronna 透露近日籌備新歌，對單飛仍未習慣，她說：「依家一個人表演有啲緊張，唱完又一個人走，未慣，我都掛住你哋。」

同場的麥子樂和鄧月平5、6年前一同拍攝台灣旅遊節目，今日他亮相鄧月平有份主持的節目，回憶起以前日對夜對，對鄧月平照顧有加，讚她容易服侍。鄧月平就爆在化妝相遇時，子樂竟然不知道自己是節目主持，也不知她開設中醫館已兩年，講笑嬲到想喊，表示會在節目中「狂窒」對方作報復。

問她打算針對子樂哪方面弱點？鄧月平表示：「佢臉有啲Dum，不過佢咁嘅年紀算係咁。」著他做臉部護理。不過之後都讚他為人大方，當年有請過全組人食飯。鄧月平近日頭髮愈剪愈短，她稱是為新片做打女而剪短，卻剪到上癮打算再剪，希望發掘新路線。