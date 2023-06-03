《隱門》湯洛雯提早收身等影婚照　黃智雯落水戲考演技

藝人陳展鵬、湯洛雯（靚湯）、黃智雯與吳岱融為新劇《隱門》宣傳，講到劇集反應好，展鵬稱家人也有追看，但他不敢讓女兒看，因為對方年紀尚小，提到有網民懷疑展鵬是反派，他笑言觀眾喜歡腦補很多情節，自己驚訝不少觀眾極之代入角色。至於劇中飾演警花的靚湯被指角色愚蠢，她坦言：「我睇劇本時都覺得自己好蠢，我係滿腔熱誠，但力有不遞，論盡係事實，我係論盡擔當。（本色演出？）都係，我今日著長裙係因為我成對腳瘀晒，成日都唔小心撞瘀。（追男仔係咪本色演出？）我從來未試過，我係被動派。」

而年底結婚的靚湯稱婚禮以正常速度籌備中，但不想透露太多細節，因為只是一個小型及很私人的婚禮，又指已積極修身：「我上年肥過依家十幾磅，拍《隱門》嘅狀態好差，因為我得咗胃炎，要食好多藥，又瞓唔到，要食安眠藥，當時個人好脹好腫，老咗好多，拍完之後成個人散咗，所以有段時間我話唔拍劇住，要好好休息吓，依家好好多，做運動同睇中醫調理，精神好咗。（依家可以拍番劇？）可以，但我之後要出埠，所以要就時間。」

另外，黃智雯與吳岱融兩父女，角色殘暴嘅吳岱融就無奈表示：「真係唔關我事，係監製搞成咁，我都係做番自己嘅工作，我都收到好多朋友傳訊息畀我話我好得人驚。」而智雯就自言每次跟「父親」吳岱融見面，都是先來一巴掌：「其實佢私下好好人，但一埋位就唔係人咁品。我有啲場口同佢有肢體衝突，我冇諗過佢係咁力大無窮，一手就可以舉起我。」岱融補充指當時也想不到，自己一手拉起對方再拋出去，智雯落地時轉了兩個圈，當時心諗「死火」，最後令對方玉腿受傷：「其實蝦人嗰個好陰功，有一下唔小心整傷佢，我好心痛。」除了被打，智雯昨晚有場落水救黃子恆的情節，她稱自己本身不懂游水：「我只係識扮游水，場戲仲要補拍，所以係拍咗兩日浸咗兩次水，浸到甩皮甩骨。」