武藤十夢　弗爆白滑胴體

日本藝能界有好多大型美少女團體，當中嘅成員成日都換來換去，被換走嘅原因，可能同實力欠佳有關，至於能夠留低，並且活躍多年就一定係實力與美貌兼備，好似剛剛從AKB48畢業嘅武藤十夢咁，就效力咗團體12個年頭喇！

秀色可餐

剛才提到AKB48，團體當中有好多出色且歌演皆精嘅美少女成員，就算佢哋畢業之後作單飛演出，一樣可以發光發熱，就好似轉投寫真界嘅永尾瑪莉亞、平田梨奈同大和田南那咁，至於武藤十夢亦剛剛從團體畢業後，活躍度仲愈來愈高！

雖然佢今年已經28歲，但係面上嘅可愛氣息卻絲毫未減，加上五官標致，氣質清麗，確係秀色可餐。而且身材纖巧，弗得嚟上圍都唔細，件泳衣窄少少亦營造豐滿美感，加埋鮮嫩雪白嘅肌膚，呢副胴體絕對唔會比上述嘅AKB48成員差！

才藝出眾

藤十夢嘅父親係曾經喺80年代活躍過嘅演員武藤大助，喺父親嘅影響之下，令佢亦好想投身演藝界，後來喺2011年成功投考加入AKB48呢個大型團體當中，並以成員身份發展到今年3月，正式從團體中畢業轉作單飛發展。

好多女團成員單飛之後搵唔到食，但係十夢就絕對唔會，因為佢擁有好多專業資格，例如氣象預報士、財務規劃師以及防災專家認證，所以傳媒經常都形容佢多才多藝。另外，十夢拍寫真一樣掂，早前推出嘅首本個人寫真集《とむもよう》就順利奪得寫真銷量榜冠軍喇！至於佢參演嘅電影《斷捨離天堂》亦好快上映，睇嚟十夢唔做ABK48成員亦一樣大把路數喎！

武藤十夢參與好多綜藝節目演出，從其社交網就可以留意到相關消息，亦可以留意到十夢嘅寫真工作資訊。

Profile

年齡：28歲

身高：5呎2吋

三圍：33D-23-34