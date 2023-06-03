阿Mo尿道感染已受控　父親不忘關心近日社會慘劇

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（3日）他發出第45封代禱信，Mo爸透露隨著中西醫藥配合的治療，兒子身體在各方面得見穩定，特別肌肉都能結實和有所增多。對於早前阿Mo尿道所感染的細菌並立刻點滴抗生素。今天是最後一次點滴，已控制尿道的感染。盼醫生教授們繼續嘗試處理尿喉的方案，能早日成功甩掉尿袋有助於復康。對於香港發生不幸和無辜襲擊或受傷事件，Mo爸表示：「社會上常出現意想不到的不幸和無辜襲擊或受傷事件，使當事人和家屬手足無措，帶來沉重的打擊。祈願他們有勇氣和能力面對。」

代禱信內容如下：

（一）啟言(阿Mo)

1) 「復康過程的痙攣」

a) (感恩) 隨著中西醫藥配合的治療，身體在各方面得見穩定，特別肌肉都能結實和有所增多。

b) (禱告) 現時在輪椅上的坐姿，都是靠手肘帶動的部份肌肉平衡。偶爾肌肉痙攣抽搐就會導至失去平衡，需要立刻扶持否則身子便歪倒。祈求這階段能早日過去。

2) 「尿道炎的控制」

a) (感恩) 醫生已發現尿道所感染的細菌，並立刻點滴抗生素。今天是最後一次點滴，已控制尿道的感染。

b) (禱告) 醫生教授們繼續嘗試處理尿喉的方案，盼能早日成功甩掉尿袋，有助於復康。

3) 「護理照顧」

a) (感恩) 過去個多月以來的護理員變動頻頻，而前面兩週大至已安排好不同時段的護理。

b) (禱告) 六月因為各種原因，期間更需要有智慧安排對阿Mo的護理照顧，也為護理員的身心康健禱告。

（二）MO 爸媽

1) 「充當護理的體驗」

(禱告) 五月和六月都是因為護理員的不穩定而更需要爸媽長時間配合協助照顧，請記念我們身心靈在照顧上的需要。

2) 「探究治療」

(禱告) 醫學日新月異，有關脊椎神經復康的研究近年有很大的突破，盼醫學研究更揭示神創造的奧秘，有助阿Mo 的康復進展。

3）「社會上不幸和無辜」

（禱告） 社會上常出現意想不到的不幸和無辜襲擊或受傷事件，使當事人和家屬手足無措，帶來沉重的打擊。祈願他們有勇氣和能力面對。