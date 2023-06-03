阿根廷Dorismar　好波出股惑

嚟自阿根廷嘅Dorismar，唔單止好波，仲好「股惑」！（互聯網）

提起南美國家阿根廷，除咗足球之外，大家仲會諗到乜嘢呢？事實上，當地有唔少高顏值嘅索女，身材高挑性感，

性格熱情奔放，令男人冧到暈，好似今日同大家見面嘅網紅Dorismar就係其中之一。

大尺度寫真

每當講起阿根廷，唔少人都會諗起佢係足球強國，實情係佢除咗盛產足球員外，更係一個盛產索女嘅國度，喺首都布宜諾斯艾利斯出生嘅Dorismar正係其中一個代表。

擁有迷人樣貌嘅佢，自細夢想成為模特兒，只係因為機遇關係，令佢一直未能圓夢，惟有向媒體行業發展。及至有一日，佢獲著名男士雜誌邀請拍寫真，心情猶如中頭獎咁開心！雖然佢從事媒體工作多年，但始終未放棄過成為模特兒嘅夢想，故此當有雜誌搵佢拍寫真，縱然知道係尺度相當大，佢仍一口答應，加上佢好想趁自己年輕兼魅力十足嘅時候，能夠拍攝一輯令自己覺得滿意嘅寫真，留下美好回憶，而呢輯寫真不但一圓佢嘅模特兒夢，更成為佢踩入網紅界嘅契機。

人氣飆升

事實上，早喺Dorismar做模特兒之前，便已經有自己嘅網絡社交帳號，並以分享生活點滴為主，而拍完寫真之後，佢就將部分靚相分享畀大家欣賞，卻估唔到憑住過人魅力，令佢瞬間喺網絡爆紅。眼見自己嘅人氣極速飆升，佢便將工作重心放喺經營社交帳號上，經常自拍性感寫真向粉絲派福利，同時繼續模特兒事業之餘，最令佢意外嘅就係多咗喺電視及網絡等媒體亮相嘅機會。

正如Dorismar所講，從未諗過憑住性感形象，可以令佢嘅事業有新嘅突破。至今IG粉絲超過141萬嘅佢，近年嘅寫真以比堅尼為主，而大部分靚相都係海邊拍攝，原因係佢近年愛上游水同曬太陽，加上比堅尼可以凸顯佢誘人嘅身體曲線，因此佢便決定密密影泳衣相喎！

Profile

出生地：阿根廷

身高：178cm

三圍：36DD-25-37

每當睇到Dorismar分享嘅福利相時，焦點總會落喺佢激凸嘅上圍及渾圓嘅美股上，其實作為模特兒嘅佢，嗰對修長美腿同樣吸睛，千祈唔好錯過喇！