【是日通勝】

農曆四月十七

癸卯年 丁巳月 癸巳日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：會友、裁衣、飾垣

忌：出行、詞訟、開倉

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：7、14、20

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：健康運最強，保持心境平和，身體會更好！

金牛座：做人處事要有交帶，切忌神龍見首不見尾。

雙子座：財運有點糟糕，勿因金錢損失而迷失自己。

巨蟹座：毋須拿自己跟別人比，跟自尋煩惱沒分別。

獅子座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

處女座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

天秤座：辦法總比困難多，不要為一時運滯而氣餒。

天蠍座：財運上升，有閒錢宜多做好事，利人利己。

人馬座：身心狀態佳，趁周日多做運動，鍛煉體魄。

山羊座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

水瓶座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

雙魚座：做人只要問心無愧，可望走出眼前的困境。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 財運旺

（跌）豬 遇意外

鼠：財運欠佳，不宜賭博，錢銀有去無回。

牛：愛情運一般，沒結果的關係勿再留戀。

虎：情緒不穩，做適量運動，對身心有益。

兔：耐性不足，易跟另一半為小事吵起來。

龍：如有投資打算，一試無妨，易有斬獲。

蛇：已婚者易起衝突，包容與忍讓可化解。

馬：負能量纏身，對很多事情都不抱期望。

羊：趁周日結伴外出，有助緩和感情關係。

猴：健康運比較一般，躺着玩手機易傷眼。

雞：容易上火，飲食宜清淡，忌大魚大肉。

狗：財運下跌，宜預留金錢應付意外開支。

豬：是日沖煞，運勢欠佳，駕駛者要小心。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

財富來臨前的面相變化

一個人運氣的好壞，與其自身的性格、面相、大運等各方面息息相關。當一個人行大運時，身體上又會有甚麼徵兆？

1.氣血充足

當一個人氣血充足時，額頭光亮，印堂微紅，皮膚有光澤，雙眼炯炯有神。這種情況代表此人身體健康，近期行事順利，容易獲貴人幫助，運勢高漲，要走好運了。

2.發福發胖

俗語有云：「胖人三分財，不富也鎮宅。」人有福氣必然心寬體胖，但這種發福發胖，一定要身材看起來豐滿勻稱，精神抖擻，靚麗有氣質。

3.嘴巴紅潤

嘴巴在面相中為非常重要的一個部位，嘴巴顏色紅潤，象徵福氣深厚。代表此人的健康狀況良好，精神愉快，沒有甚麼煩心的事情。

4.耳朵色澤明潤光亮

在相學中，如果一個人的耳朵色澤明潤光亮，為吉相，表示此人聰明，富貴一生，亦是財運來臨前的特徵。