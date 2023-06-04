娛圈單打︱沖涼露鳥遭偷拍　好彩唔係食粉絲

嘩嘩嘩，向以靚仔兼顧家見稱嘅周柏豪居然「露鳥」，係真唔係真呀？話說網上流傳周柏豪正在沖涼嘅照片，事發地點疑為體育館公共浴室，柏豪正面全裸，雖然重要部位遭遮掩，但咁大整蠱，都可謂無妄之災！

柏豪經理人話事件已交由律師處理，誓要為「小柏豪」討回公道！事實上，柏豪2018年曾自爆喺更衣室被一名後生仔偷拍換衫，佢即時怒斥制止，今次事件係咪同那次事件有關，仍有待查證。但偷拍本身已經缺德，仲要放上網，唔嬲就假。

話明偷拍，仲要露鳥，第一時間難免令人想入非非，唔通有人好似校長咁「食粉絲」，一個唔好彩食出禍被偷拍？幸好照片背景唔似酒店，而且相中柏豪一臉驚愕，證明真係受害人。最重要係反映佢規行矩步，並非曳曳唔好彩斷正。正氣形象得保，粉絲放下心頭大石。

雖然話，作為公眾人物，食得鹹魚抵得渴，畀人偷拍在所難免。但偷拍都要講場合，公眾地方無話可說，但去到沖涼沐浴咁私隱，隨時係刑事罪行。過去壹淫媒打着新聞自由旗號橫行無忌，偷拍阿嬌換衫，以至黃宗澤在家中被攝下全裸照，堪稱沒有最缺德，只有更缺德。家陣壹淫媒雖然冚旗，但人執一部手機，偷拍更加防不勝防。

話時話，近年柏豪屢被推到輿論風口浪尖，一時被話港獨，一時又話舐共，連喺社交網出個Po，都因為用上簡體字而遭網民口誅筆伐，認真黑仔。點都好，希望柏豪無因為呢件事而影響心情，繼續努力搵錢養家，偷拍者則盡快受到法律制裁吖！