組合Bingo加入《愛．回家》　Odilia做最靚Sales

藝人關嘉敏（Carman）早前有幸加入高收視處境劇《愛．回家之開心速遞》，跟由焦浩軒飾演的「阿壯」拍拖，但早前劇情講到兩人情海觸礁，Carman和阿壯宣布分手並辭職離開網店「尋寶圖」，令阿壯飽受失戀之苦。原來Carman在劇中「被分手」，全因要連趕拍《逆天奇案2》及《非常檢控觀》兩齣重頭劇，在分身乏術下，惟有忍痛「離家出走」

Carman表示早收到不少觀眾的網民的留言，追問她可有機會重返《愛》劇及可會與阿壯舊情復熾，雖然未收到「回家」通知，不過開心是：「證明大家都好鍾意我個角色，仲有我同阿壯嘅『CP』關係。」又謂感恩有機會和《愛》全組演員及工作人員共度半年時間，更鳴謝：「阿蟹（呂慧儀）、風少（陳浚霆）、盈盈（湯盈盈）、豹哥（單立文）等等，佢哋全部都好畀心機教我，令我喺拍劇方面進步得好多好快，所以我買咗蛋撻請佢哋食，講真大家建立咗好似家人嘅感情，真係好唔捨得。」

Carman離開，但其組合Bingo另一成員陳善渝（Odilia）宣布加人《愛》劇大家庭，飾演美女Sales的她名叫「美琪」，她表示在名店拍攝時差啲失守大出血，還上載分別和羅樂林、陳浚霆、古佩玲等合照，留言問：「風少（陳浚霆）、大龍生（羅樂林），有冇睇啱啲咩？」網友大表期待其演出，還讚她靚女。