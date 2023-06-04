東方日報C2：周潤發梁家輝打硬仗　朱一龍單挑雙影帝

內地影星朱一龍由「頂流小生」躍升為金雞影帝，打破偶像只靠「流量」保名氣的定律，演技備受肯定，他與倪妮主演的新作將於內地端午節檔上映，與兩位港產影帝周潤發與梁家輝的作品撞到正。不過，在內地知名電影平台中，朱一龍新片的「想看度」比其他兩部作品多出幾倍，暫時贏開巷！

近年內地不少頂流男星殺入影壇，拋低偶像包袱磨練演技，將事業推上高峰。曾與孫儷合作劇集《羋月傳》的朱一龍，2018年憑大熱劇《鎮魂》爆紅，一躍成為當紅頂流，舉手投足輕易登上熱搜，更因外形與梁朝偉有幾分相似而屢被比較，但他深明實力比外形及流量重要，故由首部擔正電影《胡楊的夏天》開始接演不同類型作品，至去年憑《人生大事》勇奪內地金雞影帝殊榮，令事業攀上高峰！

賣命被扯髮扑頭

他與倪妮主演的新片《消失的她》定於端午節檔期上映，同期還有周潤發、袁詠儀的《別叫我"賭神"》，以及梁家輝、惠英紅的《我愛你！》。曾奪金像影帝的周潤發，今次在《別》片相當賣命，在多條花絮片可見，他拍攝期間意外被扑傷頭，要送院縫5針，血流如注仍反過來安慰工作人員，盡顯影帝風範，片中又有被扯頭髮、淋紅油等鏡頭，他全部親身上陣，尤其扯頭髮一幕更因未滿意效果，叫對手用力兼親自示範！至於另一金像影帝梁家輝在《我》片有不少感人演出，與同是好戲之人的惠英紅、葉童等鬥戲連場，誠意滿分。

「想看度」相差多倍

兩位港產影帝如此賣力，可惜在內地知名電影平台的「想看度」僅屬一般，當中《別》片截至昨晚9時共有22,258人想看，《我》片則有57,342人，相比朱一龍的《消失的她》想看人次達220,493人，可謂遠遠拋離！

雖然未開畫先贏一仗，但朱一龍未敢鬆懈，早前偕倪妮盛裝現身內地首映禮，又頻頻在社交網發功，望以浪接浪的宣傳攻勢摘下該檔期票房冠軍！

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