炎明熹主動集郵張德蘭　再登央視成萬人迷

歌手炎明熹（Gigi）與好姐妹鍾柔美（Yumi）昨晚（3日）齊齊為無綫慈善活動演出，Gigi的姑丈是同場張德蘭鐵粉，難得機會Gigi主動提出合照要求，而Yumi則獲安排首次與陳潔靈合唱及碰面，她同樣趁機集郵與對方合照。談到深受有份演出的小朋友歡迎，Yumi坦言勾起不少回憶：「佢哋令我諗番起以往自己成日表演跳舞及唱歌。」而身為「靚聲王」的Gigi卻自爆：「細個時我唔係成日表演，試過幼稚園扮過一次雞，我係13歲先去學唱歌咋。細個鍾意唱歌，但五音不全，可能聲帶發育未健全！」

Gigi又透露日前剛返母校行畢業禮，且透露：「好後悔冇計劃好喺學校邊個位打卡。（好多人搵你影相？）唔算好多，我份人畀人嘅感覺好冷淡，但都有啲朋友主動走埋嚟。我係一個好慢熱嘅人，佢哋都肯同我交流，同埋我有個同學大家覺得佢有啲奇怪，就喺畢業禮嗰日我哋互相點頭，我覺得佢都唔算好怪，諗通咗以後唔好以貌取人。」而Gigi日前再度登上央視舞台，孖辮配畫家帽Look上陣，與小朋友合唱《一同歌唱》，被小朋友包圍爭住攬兼拖手仔，大受小朋友歡迎。

另外，同場劉穎鏇（Tiffany）透露負責玩遊戲環節。最近主演劇集剛煞科，她表示心情輕鬆了不少，月底將會參加旅遊節目拍攝：「好開心第一次去馬來西亞，我深受父母影響好鍾意食榴槤，所以今次好想去食新鮮嘅，如果拍攝冇安排，我都想自己上榴槤山。（會着泳衣？）呢樣又未知喎。」談到今次可以休息多久，Tiffany表示尚未知道：「我都喺度睇緊，如果唔使咁快再拍劇嘅話，我好想返美國探吓父母，同媽咪都有1年冇見，真係好掛住佢哋。」她又坦言有意趁這段時間去學唱歌：「因為我怕劇嘅時候，大家都覺得我唔係好識得運聲，大聲啲講嘢已經容易聲沙，希望去學唱歌改善吓，同埋遲啲可以接吓商演嘛。」