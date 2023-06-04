【心理測驗】尋找心中渴求

前幾日的酷熱天氣為夏日正式掀起序幕，不過講起夏天，大家第一時間又會聯想到甚麼呢？不說可能不知道，原來這一個聯想還可以幫你找出當下內心最大的渴求，日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》中就曾有一道相關的心理測驗題在網上被瘋傳，不如一齊嚟試吓準唔準啦。

【問題】

請問若提到夏天，你腦中最先想到的是以下哪一項？

A.西瓜

B.啤酒

C.向日葵

D.海灘

E.祭典

F.冷麵

【結果分析】

A.離開居所

不滿足於現狀，並有遠大理想的你目前最想到外地闖一闖，可能是去發展事業，亦或旅行遊學，勇於挑戰並為目標努力的你將來或有一番成就。

B.獲得關注

作為社交平台的重度使用者，你用心地經營帳號且希望以它為媒介獲得更多人的關注，令更多人認識你，有一顆想「紅」的心。

C.浪漫邂逅

身為一個浪漫主義者，你嚮往一段浪漫的愛情，期待一個命運的邂逅，多出門走走，或許可能會實現。

D.嚮往自由

現在的你可能被工作的壓力或對家庭或生活的不滿所形成的束縛所綑綁，想要逃離這一切，尋找自由。

E.環遊世界

想要尋找不同刺激，感受不同生活方式的你把環遊世界列為人生的夢想之一， 期待與不同的人相遇，擁有更多收穫。

F.一夜暴富

認為金錢能帶來安全感的你，總希望能夠一次過獲得很大筆的財富，因此會不時想買六合彩或進行賭博，需量力而行。