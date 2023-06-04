許志安預告明年香港開演唱會　大方回應黃心穎新動向

歌手許志安昨晚（3日）出席慈善活動，即間獻唱新歌《不枉》。早前到美國開騷的他開心表示：「好耐冇試過長時間表演，唱咗兩場、每場唱足兩個幾鐘，大家（歌迷）畀咗好多支持，放棄影相及拍片機會，用手機做出燈海，好多謝大家畀我動力。」昨晚所見，安仔精神狀態不錯，他透露接下來將到新加坡開騷，故近日積極練跑，更試過跑步期間撞到同行，彼此寒暄並一齊「跑番幾圈」。

安仔又表示目前正接洽到澳門開騷，當問到會否考慮在香港舉行演唱會時，他坦言所屬唱片公司亦有此計劃：「最快都要明年先事成，因為仲未入紙申請。如果明年未得，我都諗住會喺較細嘅場地搞mini show先，回饋番歌迷嘅支持。（有網民留言話跪求你喺香港開演唱會喎。）我都聽聞，好開心。」安仔指自己上次在港開個唱，已是2015年的事，即使是其他形式的大型演出，也至少已相隔起碼5年時間，故很期待有機會與歌迷現場互動，當問到生理及心理上各方面是否已準備就緒，安仔笑着點頭。

他又指自己於美國剛完成所有演出，即接獲太太確診新冠肺炎的消息。他表示：「其實當時都諗住飛返嚟香港嘞。（喺屋企冇隔離？）冇，要互相照顧嘛，不過日日快測我都冇事。」安仔坦言反而在美國期間擔心會染疫影響開騷，故10多日只留在房間及健身室。另外，黃心穎再有動作，日前在無預警下推出新歌，安仔大方回應：「我知道，但冇回應，大家向前看啦。」至於《勁歌金曲》壽終正寢，曾在奪得「最受歡迎男歌手」時發表「廚房宣言」的安仔表示：「相信會有其他音樂節目，歌手都希望有更多演出機會，而音樂節目係接觸大眾嘅平台，平台對歌手及樂壇都係好事。」