湯告魯斯背後出招鬥霸IMAX院線　要求逼走對手洛倫新片

美國男星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的系列第7集《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One）將於下月12日上映，不過據稱他非常不滿該片只在IMAX巨幕院線上映1個半星期，就要讓路給英國導演基斯杜化諾倫（Christopher Nolan）新片《奧本海默》（Oppenheimer），後者將於IMAX戲院獨市上映長達3星期。湯告魯斯罕有地在背後出招向電影公司高層施壓，要求將《奧本海默》片從IMAX逼走，延長《職業特工隊：死亡清算上集》片的映期！

湯告魯斯上套主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）曾被美國導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）稱許為拯救疫情後戲院業的電影，其中全球票房14.9億美元（約116.22億港元）中有1.1億美元（約8.58億港元）來自IMAX戲院，因此他以此「功勞」作為施壓籌碼。《職業特工隊：死亡清算上集》嚴重超支，實在需要IMAX的較高票價去填洞，不過它已經多次延期上映，加上基斯杜化諾倫向來是IMAX支持者，整套《奧本海默》都使用IMAX攝影機拍攝，反觀《職業特工隊：死亡清算上集》只是部份場面使用，因此要IMAX離棄基斯杜化諾倫並不容易！