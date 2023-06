無綫藝人姚子羚近日去到加拿大溫哥華,除於當地跑步享受假期外,更與好友鍾嘉欣相約敍舊,佢喺社交網大晒合照,並留言表示:「So happy to see you again in Vancouver my dear(很高興在溫哥華再次遇見你)!對上一次和你見面已經是頒獎禮,知道你忙着照顧小朋友,大家也抽空見個面,你仍是那麼甜美溫柔,希望下次能多點時間相聚!Hope to see you soon(希望快點再見到你)!」2人合體即令人聯想起佢哋於15年前曾合作劇集《金石良緣》,姚子羚亦寫上劇中角色名「嘉嘉和hana」,勾起大家集體回憶。