林作冷血言論被保險公司怒炒　唔肯認錯：絕不後悔！

荷里活廣場日前發生斬人命案，自稱「香港抽水王」的前大律師林作網晒與疑犯的合照拼圖，刻意模仿對方打扮惹來網民狂插，事後他更堅持不道歉，而今日其任職的保險公司就發出聲明：「知悉有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與我們公司的價值觀背道而馳。此個別理財顧問的言論及行為絕不代表（公司）立場。經過內部調查後，公司已決定與有關理財顧問終止合約。我們亦有清晰的『社交媒體指引』，所有員工及理財顧問理應遵守。」

雖然該聲明未有指名道姓，但林作對此直認收「大信封」，指只知道會解約，公司未有詳細說明原因，但估計與網民攻擊公司有關，他續指並非即時解約，7日內會再與公司商討，又堅稱沒有後悔，笑指現時沒有包袱，可以繼續挑機網民。他回覆東網表示：「冇官一身輕，唔會再有任何束縛，有危就有機，呢個就係我事業發展再創高峰嘅契機，相信我呢啲才子，係金子一定會發光發亮，對公司今次處理，絕冇怨言，（可後悔言論大膽？）我從來都唔會為我言論後悔。」林作今年1月曾表示目標下年升職做區域總監，但如今卻被解僱。

而東網聯絡上林作女友裕美，她表示：「男友好忙好忙講緊好多個電話。作為佢身邊嗰個，無論對方發生咩事，都要喺佢隔離陪佢行，但我相信佢唔會冇工做，我亦知佢係個好有自信嘅人，所以更加唔使擔心佢生活上各樣嘢，我係隔離除咗陪伴之外，我真係冇嘢好做。（對男友言論點睇？）我自己都明嘅， 大家不滿各樣嘅，大家咁近嘅人，我都成日畀佢激死，講嘢上面各樣嘢我都畀佢激死，同埋佢都係唔鍾意道歉嘅，呢個我完全理解佢嘅性格。」亦承認男友做法較癲，不過最大問題是連她也受牽連：「啲網民鬧埋我，我心諗關我咩事呢？鬧埋啲『睇吓你同你屋企人幾時出事』，我心諗，有時網民仲癲過佢！」