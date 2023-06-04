潮食鮮蔬　碟碟都係正菜

奇亞籽．桑椹．繁縷花：薯仔亞麻籽撻盛載桑椹紅菜頭、乾桑椹和同味醋啫喱，伴香港生長的繁縷花（又叫雞草花），酸甜清新又開胃。（胡振文攝）

平時吃西餐，很多時都以肉類或海鮮做主角，蔬菜往往是配角；不過近年講究飲食質素及環保，外國很多餐廳近年興起以蔬菜入饌之餘，仲將佢哋做主角，食得清啲又健康啲。本地有米芝蓮大廚追趕這個潮流，相繼以蔬菜做主角，還物盡其用，盡用蔬菜的每個部分，炮製出各式美味的創意佳餚，既讓大家重新審視食材之美，亦從中品嘗到健康滋味。

零浪費用到盡

近年環保意識抬頭，餐廳講究Farm-to-Table，食物既新鮮又減碳。中環新開的現代法國餐廳Feuille、大廚兼負責人David Toutain，其法國巴黎同名餐廳獲得二星米芝蓮殊榮，他的烹飪手法素以創新前衞而聞名。最近他和餐廳行政總廚Joris Rousseau貫徹可持續及以道德採購的食材，以蔬菜作為菜單重心，店內約80%食材更是來自本地農民和小型供應商，蔬菜更是百分百本地供應。

最特別一點是餐廳標榜零浪費，盡量用上食材所有部分，店內的兩款嘗味菜單（需預訂），以植物的生長周期作主題，將種子、穀物、葉、根、莖、花朵及果實，統統融入菜式內。除了新鮮蔬果外，大廚還用上各個植物部位製成醃漬物，用來配搭菜式。

植物以種子和穀物作生命的開始，餐廳先為客人奉上加入奇亞籽和柑橘葉煮的檸檬樹康普茶，清新開胃。鮮紅搶眼的亞麻籽撻，桑椹球加紅菜頭蓉製作，伴以本地生長的繁縷花點綴，酸甜酥脆又有花香。至於炸脆紫蘇葉配獨活草蛋黃醬、海葡萄、芫荽啫喱和芥末籽等多款食材，融合陸地和大海的味道。

之後是「葉、根、莖」的環節，以本地青豆和蜆加象拔蚌、大蒜花等食材，淋上杏仁奶和蜆肉啫喱拌勻吃，軟滑有口感。緊接是用蜆殼盛載的青豆蓉和杏仁奶啫喱，大大將風味提升。主菜是本地多寶魚魚柳配西餐少見的西洋菜和冬瓜；另一道是紅菜頭配鴿肉，利用紅菜頭打造出薯仔紅菜頭丸子、紅菜頭法式清湯和紅菜頭千層酥，每一口都與別不同。

甜品以花朵和果實製作，清涼的蜜瓜配蜜瓜果醬和蜜瓜醋，再吃一口用羅勒葉包住的果肉，清爽鮮甜。最後以整個連皮番茄製作出蜜餞、啫喱，配番茄籽、龍眼忌廉泡沫、金盞花及番茄皮粉，酸甜消滯，亦為這場植物之旅作個完圓滿總結。

自家製大豆食材

大部分餐廳會選用不同食材炮製成一道美食，不時以時令當造作為主角的先決條件。上環獲得應屆米芝蓮綠星的中法特色餐廳MORA，總廚兼創辦人劉韻棋就以大豆做主角，炮製出各款菜式，她認為大豆在亞洲飲食文化中佔有重要地位，而且可塑性高，適合和其他食材搭配。餐廳選用的大豆製品由本地自家工廠生產，無論是豆腐或豆漿，豆味香濃而富口感。另外，餐廳盡量以可持續方式採購本地食材，打造出獨特的大豆菜單。

近日餐廳迎來新主廚蔡明輝師傅，逢星期二至六的晚市和星期五、六的午市推出全新「豆品之味」嘗味餐單（需預訂）。頭盤以加入薄荷香蒜醬、自家製大豆乳清芝士製作的腐皮餡餅打開序幕。軟滑豆腐皮鯖魚卷，腐皮加山葵葉包住魚肉和墨魚滑，配香草醬和螢光魷魚，彈牙又鮮味。馬友經鹽醃及熟成兩日而成，煎香後和海鮮豆乳湯配搭，鹹香味濃又暖胃。

在製作豆漿過程產生的大豆乳清蛋白，營養豐富，將之加入腐乳和其他食材製成醬汁，配香煎北海道帶子，嫩滑又滲出豆香。主菜是三黃雞肉配麻婆豆腐醬，雞大腿肉包雞肉慕絲，表面放板豆腐和冰豆腐，淋上麻香帶辛的醬汁，滋味十足。甜品是大豆乳酪雪葩配柑橘慕斯，新鮮製作的豆漿和柑橘的氣息原來相當夾，令人再三回味。