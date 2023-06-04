林作抽水事件簿　爆發百萬「林鍾大戰」最出位！

前大律師林作發表冷血言論遭保險公司解僱，抽水抽出禍，其實佢以往經常口出狂言，不時發表大膽言論引起爭議！

抽死人水

林作曾多次「抽死人死」作宣傳，2020年《黑豹》男星Chadwick Boseman因大腸癌離世，當時林作擺對方上枱，宣傳保險計劃，即被網民鬧爆消費死者，豈料不久後台灣男星黃鴻升（小鬼）猝逝，佢再度轉載對方死訊，又曲線表示：「以為我又會抽水叫人買保險啊？我咁predictable，你哋就唔會咁鍾意我啦！我係唔會講『意外隨時發生，沖涼出黎都可以跌親PK嘅，快啲買保險啦』呢啲咁無良嘅嘢嘅！」間接再Sell保險。同年年尾監製錢國偉病逝，佢再次於有關報道下留言叫人關注危疾保險，重施故技。

嘲港姐係「豬扒」

同過港姐麥明詩拍拖嘅林作，於2022年突然抨擊港姐：「香港小姐根本唔難選，每年選嘅人好多，但9成係豬趴（扒），一喺電視城落車你就知，最出名嗰個叫東涌羅浩楷」，事後更收到無綫律師信指控誹謗，但佢繼續唔識死公然挑機，終喺7日死線前對無綫作出回覆，死撐係「美麗的誤會」，又指澄清後毋須移除有關貼文及道歉。

抄我100萬

而數林作最經典嘅，莫過於同鍾培生嘅百萬大戰，事緣林作稱籌100萬為保險團隊請人，及後富三代鍾培生亦拍片指出100萬回饋粉絲，林作即抽水寸對方「抄我100萬？」，辣㷫鍾培生爆發罵戰，更下戰書出100萬打擂台賽，成為全城熱話，最後林作戰敗，更被鍾培生打爆個嘴。

出錢辣火頭

受鍾培生啟發後，林作自此不時出錢周圍挑機，2021年張家朗於東京奧運奪冠，林作即抽水指出10萬蚊與張家朗對打劍擊。2022年，前港姐陳凱琳網晒家庭照，細佬Derek被指與爸爸唔似樣，林作再度抽水，指出100萬邀請Derek驗DNA，不過陳凱琳一家一於少理，老公鄭嘉穎亦表明：「佢嘅目的係點，大家都應該好清楚，唔回應就係最好嘅回應。」

慰問阿Mo

去年MIRROR演唱會發生意外，舞蹈員阿Mo受傷，其女友COLLAR成員So Ching曾表示無助，當時林作即抽水，指透過社交網向So Ching發送訊息慰問，之後又指願意支付1百萬港幣給Mo爸，揚言要做對方發言人，但網民照樣唔領情。

不小心駕駛罪成

林作去年6月在中環駕駛私家車疑失控撞柱，被控「不小心駕駛」罪，當時佢對官司充滿信心，出庭自辯形容「掂過碌蔗」，多次表示「燒炮仗」慶祝，點知最後罪名成立被罰2千元，完全「自摑嘴巴」。