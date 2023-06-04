重現機心性格　貼身白tee「迫爆」 鞏姿希成功搶Fo

早前炎明熹同陳凱琳出席活動接受電視台訪問，不過當畫面播出時大家卻好像「看不到」兩位主角，只看到……貼身白色Tee 還要是Crop Top｡

旁邊這位如此吸睛的女主持原來就是有「TVB屯門娜娜」之稱的鞏姿希｡

現年30歲的她，曾在2018年度香港小姐競選打入20強｡ 現擔任娛樂新聞台女主播，間中會拍劇｡ 雖然佢出鏡的機會不多，但是她很把握每一個機會 ，看她穿成這個樣子去做採訪就知道｡

雖然她的身材很好，更有一米75的身高｡ 不過看她的IG，她平時比較保守，為何訪問要穿這樣的衣服呢? 不過原來她早有前科! 在2021年播出嘅無綫節目《明星運動會》裏面 ，當她射完最後一支箭之後就即馬上轉身做慶祝動作，向一眾藝人大派心心，其中還要包括一位無綫高層｡

你這樣的慶祝動作NBA球星也不鬥不過你(meme)｡ 雖然事後網民質疑她在爭取上位，但其實她也有真材實料的｡ 不但大學時期去到英國讀了3個學位，現更精通英、日、韓、粵語及普通話5種語言｡ 更用韓文訪問過韓國哥哥 啊Rain，看她說得多流暢｡

不要看好現在的身材這麼好，原來她以前是個67公斤的胖子，還曾經在節目中透露自己曾情緒抑鬱，幸好現在已經沒事了｡

不過懂得把握機會就好，雖然網民稱呼她作「TVB屯門娜娜」，說不定她真的會遇到她的happy伯呢?