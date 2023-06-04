Q8 Sportback 55 e-tron　續航力達600公里

隨着空氣動力效能提升，包括改良了隱藏在全新的面罩及下進氣口後方的主動式百葉窗冷卻通風系統，兼換上114kWh 更大容量電池，新Q8 Sportback 55 e-tron的續航力高達600公里(WLTP)。(方偉堅攝)

擁有型動斜背設計的全新Audi Q8 Sportback 55 e-tron，不僅換上新的品牌設計語言、經改良的空氣力學設計及新升級的科技配置，其電池容量、續航力及充電功率亦進一步提升。

隱藏在全新的面罩及下進氣口後方、負責調校冷空氣進入(一般情況下會處於關閉狀態，只會在高負荷行駛或啟動空調系統需要更多氣流進行冷卻通風時才會開啟)的電動百葉窗經過改良，配合特設前及後輪拱內的導流裝置及換上更大面積的車底擾流板，有助減少亂流，既使其風阻系數由前款的 0.26Cd 降低至0.24Cd的新低，亦有助減少不必要的電力消耗，每100公里平均耗電表現由前款 21.5-25.9 kWh，提升至19.9-24.1 kWh。配合由前款95kWh 增至114kWh 的更大容量電池，續航力高達600公里(WLTP)，增加了147公里。支援 170kW 直流快速充電，能在31分鐘內由10%充電至80%。

配備前後電馬達及 quattro 恆時四輪驅動系統的 Q8 Sportback 55 e-tron，在增壓模式下輸出功率維持 300kW（約402hp馬力）及664 Nm扭力。加上車載可調節軟硬度的主動式氣壓懸掛系統配合轉向系統，車身離地距可在76mm之間作出上下設定。一般情況下，正常離地距為172mm，在高速公路上行車，系統會自動下降26mm，以提高高速行走的穩定性及空氣動力性能，有助於長距離行駛。若切換至Offroad駕駛模式，車身離地距會自行升高35mm，並在需要時再額外升高15mm，換來 14°的坡道角，接近角及離去角分別為 14° 及20°，使其有更佳路面通過性，輕鬆應付一般越野地形。

規格表

車型：5門5座位電動豪華SUV

鋰離子電池：114kWh

馬達：雙電動馬達

馬力：300kW（約402hp）

扭力：664Nm

驅動：電子quattro四驅

0~100km/h：5.6秒

續航距離：達600km（WLTP）

車身體積：4,915×1,937×1,619mm（長×闊×高）