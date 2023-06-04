全民造星V｜花姐公然問Jake Wong床事　網民不滿：有性騷擾之嫌

ViuTV選秀節目《全民造星V》正在熱播，其中一集花姐（黃慧君）於首輪面試時，問57號參賽者Jake Wong（黃汛一）多條私人問題，如「依家有冇拍拖」、「最多試過一腳踏幾船」、「依家嗰個拍咗幾耐」等。其中一條問題，花姐問Jake Wong：「識咗幾耐就上床？」聽到問題嘅Jake Wong當場呆咗，尷尬反問：「答唔答得㗎？」花姐其後話答得，Jake Wong就回答該問題，但節目組為保對方私隱，將Jake Wong嘅答案消音。

而花姐嘅舉動亦引起網民嘅不滿，唔少人認為花姐嘅問題太私人，有性騷擾之嫌，更叫Jake Wong舉報花姐。事後Jake Wong就為列出三大原因為花姐平反，佢話：「第一，花姐問完，大家畀完反應其實有解釋原因嘅，係想知我係咪私生活混亂嘅人。咁其實佢咁講完，我都知係完全冇性暗示嘅意味，所以我係覺得Odd，但唔覺得harassed。第二，花姐向來係嚴母角色，所以完全唔覺得問題有壞嘅意圖。第三，當時嘅場合係拍攝中，N咁多個人喺度，其實佢一問我就知道呢個係一個效果位，Nothing personal！」佢又強調自己冇覺得被冒犯，叫網民唔使太擔心呀！