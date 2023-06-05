【是日通勝】

農曆四月十八

癸卯年 丁巳月 甲午日

吉時：凌晨1時至3時、凌晨3時至5時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：嫁娶、祭祀、安葬

忌：開倉、出財、田獵

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、17、29

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：理財投資存在一定風險，要留意市場消息。

金牛座：事業遇阻力，別以為懂得拍馬屁就能過關！

雙子座：心態正面，做好本分，不愁沒有上位機會。

巨蟹座：動怒會傷肝，要控制脾氣，不要斤斤計較。

獅子座：工作表現佳，有能力不妨助同事一臂之力。

處女座：理財要審慎，不負責任的話，後果很嚴重。

天秤座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

天蠍座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

人馬座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

山羊座：整體運勢很不錯，但感情生活非一帆風順。

水瓶座：謀事多阻滯，宜放慢腳步，檢討自身不足。

雙魚座：愛情運最強，花心思培養感情，伴侶更愛你。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，心情不佳，易為小事動氣。

牛：知人口面不知心，擇偶必須帶眼識人。

虎：待人接物贏得好口碑，好事接連發生。

兔：情緒不穩，容易在不知不覺中得罪人。

龍：自信心強，遇上問題時也能應付自如。

蛇：面對誘惑要冷靜，必須提防愛情騙子。

馬：易惹是生非，宜好好休息，放空自己。

羊：貴人運強，有利傾生意，開單冇難度。

猴：破財風險大，處理投資問題不可輕率。

雞：感情運稍遜，有伴侶者易感到不耐煩。

狗：好運相伴，事業上面對新挑戰也不怕！

豬：各方面運勢都很好，工作表現受讚賞。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人在幹，天在看

在這幾年，受到疫情侵襲，加上世情複雜，容易使人在頭腦不清醒的情況下，做出了錯誤的判斷。這時候要學習豁達，豁達是生存的藝術，亦強調先知命、後認命的法則。

命裏有時終需有，命裏無時莫强求。由於最近這幾年的流年年運木盛，就算有些客人處於大運中，也感覺有些障礙，以為發生了甚麼事，擔憂破財及身體出現問題，如查看八字計算便得知可以過關，只有小小損失，不可能一切沒有麻煩。

又有些客人喜歡每年年初找相關師傅做一份年運報告書，俗稱「批流年」，提示當年在財運、健康等各方面如何攻守，再加上內心保持豁達就可以。人生如天氣，不管是陽光普照，還是聚散無常，只要有一份好心情，就是人生命運唯一不能被剥奪的財富。

所謂「好心有好報」，你所做的一切是為了甚麼目的？有否以傷害別人來成就自己？有些事是不可思議，不能解釋的。暢所欲玄，總是有玄。