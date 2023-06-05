裕美「畀佢激死」︱林作借慘案抽水被炒　麥明詩畀Like

以自居「香港抽水王」為榮的前大律師林作，竟連荷里活廣場謀殺案也不放過，以涉案疑兇造型兜售標明「逃跑一流」的同款二手波鞋，結果「抽水抽着火水」引火自焚，在全城喊打下，遭任職的保險公司炒魷，前度麥明詩彈弓手按讚暗寸，連現任女友裕美也幫理不幫親。

有「抽着火水」前科的林作於去年底借韓國首爾梨泰院發生人踩人事件，死難者逾百的慘劇，在網上推銷其保險生意，力Sell說：「希望每位死者都有買到人壽保險……」由於「水」份滿瀉，惹來網民不滿。不過，他似乎尚未吸取到教訓，就日前在荷里活廣場發生血腥謀殺案，兩名20多歲的女途人慘死於患妄想精神分裂症的疑兇亂刀下，在全民哀悼之際，他穿上跟疑兇相似的背心、短褲，用作兜售開價399港元的同款9成新二手波鞋，更列明「荷里活廣場謀殺案疑兇同款波鞋一對，最輕盈系列，跑步一流，當年練拳常着，逃跑一流」，再次將「抽水大法」發揮到極限。

雖然他其後刪除貼文，但網民怒火已蔓延中，發起杯葛林作行動，除去信保監會投訴，又向其任職的保險公司發出「抵制」通牒，令保險公司迅即發出「割席」聲明：「有個別理財顧問於社交平台就近日的社會悲劇作出不當言論及行為，這與公司的價值觀背道而馳。經內部調查後，公司已決定與有關理財顧問終止合約。」而以區域總監為明年升職目標、上周又晒命成績彪炳指「輕輕鬆鬆，今年已做了兩百萬業績，完成60%COT，截至今日，業績是上年截至月底的1.8倍」的林作，昨日（4日）受訪時承認收到「大信封」。

堅決唔會道歉

他透露是公司最高層致電通知終止合約：「好簡單通知我搞唔掂，處理唔到，必須要終止我的合約，我係好尊重公司決定，依家無官一身輕。」雖然失業了，但他仍然「冇有怕」謂其事業只會不退反進：「我係才子，係金子會發光發亮，覺得有危就有機，依家係個危嘅契機，會令我更上一層樓，會繼續留喺保險界，3年嚟我嘅座右銘『林作保險，顛覆保險業』會繼續。」問到言論過火導致食「無情雞」，他堅持無悔：「完全唔覺得係玩大咗，作為『香港抽水王』，每個月都有唔同嘅言論造成輿論風波，呢次喺我角度係冇任何分別，亦唔會道歉。」

近年涉足保險界外，還有培訓、教育、財商及網店工作的他，覺得不跟他合作的人及公司是對方的損失，自誇粉絲無數，支持者眾：「我呢個商業價值只會潛力無限，好容易得到各大老闆欣賞。」可是被他封為「最強下線」之一的Jasmine（鄧婉婷），在社交網透露不會轉公司，着客戶放心，暗示不會跟林作轉工。

累女友被詛咒

至於裕美被問到男友林作犯眾憎，她表示作為另一半會陪伴在側，自信男友不愁生計，但談及對林作的言論，她謂：「我明大家不滿嘅，我係佢咁近嘅人，都成日畀佢喺講嘢或生活上各樣嘢激死，佢性格係唔鍾意道歉嘅人。」又承認男友做法「癲」，殃及她被網民詛咒：「鬧睇吓我同我屋企人幾時出事，我心諗有時啲網民仲癲過佢。」

另外，網上瘋傳林作前友女麥明詩在保險公司的「炒魷」聲明按讚的貼圖，但再翻查保險公司的貼文又不見她按讚，疑她「彈弓手」按讚後又收回，網民則踩多腳謂：「連EX都笑Ｘ你呀，你有冇尊嚴㗎？」林作為麥明詩「暗笑」一事再接受訪問時，問到可覺得前女友幸災樂禍？他謂絕對有可能：「唔出奇吖，我唔知呢個情況佢諗緊乜。」