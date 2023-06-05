娛圈單打︱撬人牆腳反被撬 影后一樣冇情講

唔通真係天下男兒皆薄倖？以美貌見稱的奧斯卡影后妮妲莉寶文，傳來婚姻觸礁的消息。話說其法籍芭蕾舞家老公Benjamin，被狗仔隊圖文並茂踢爆偷食青春無敵環保美女，即使妮妲莉一直有意挽救二人關係，但偷食消息一出，想唔離婚都難。

偷食女主角，是只有25歲的著名法國氣候變化活動家，也是瑞典環保少女通貝里好友。她上月被拍得與妮妲莉老公前後腳走進巴黎辦公室，逗留兩小時後再前後腳離開。鬼鬼鼠鼠食番薯，話唔係身有屎都冇人信。

當然，論樣貌，正印完勝10條街，但環保美女勝在年輕，成為41歲影后難以超越的一道坎。事實上，這段婚姻維繫至今超過10年，期間早就問題叢生，只是妮妲莉為了一對年幼子女着想，一直努力修補夫妻關係，但隨着是次偷食醜聞曝光，加上剛結束的法國康城影展老公沒有隨行，外界普遍相信，二人婚姻凍過水。

唉，唔通真係「天理循環，報應不爽」？想當年，妮妲莉之所以同現任老公搭上，是源於2010年電影《黑天鵝》，妮妲莉為了演好芭蕾舞蹈員一角，與有份參演的Benjamin一撻即着。最後這部電影不僅為她贏了奧斯卡影后殊榮，更讓她收穫了這位老公。之但係，當時Benjamin已有感情穩定女友，換言之，妮妲莉硬撬牆腳，擺明係第三者。風水輪流轉，如今輪到有第三者介入其婚姻，難怪口痕友話係報應。

衰開有條路，隨着年華漸逝，妮妲莉亦慘被外界質疑美貌不再。康城影展冇修圖照外流，這位影后臉上乾紋現形，兼被彈平胸冇曲線，真箇青春小鳥一去不回來！