影帝殺入電玩！尼古拉斯基治亂入恐怖遊戲被讚係終身最佳演出

荷里活紅星殺入「電玩」在電視遊戲中演出並非新鮮事，最近奧斯卡金像影帝尼古拉斯基治（Nicolas Cage）亦湊熱鬧在電視遊戲《黎明死線》（Dead by Daylight）粉墨登場！

今次是尼古拉斯從影以來首度跳入電視遊戲，除了「借樣」之外，他亦「借聲」在《黎》中演出。《黎》屬於恐怖電視遊戲，在遊戲的預告中尼古拉斯以「招牌」低沉聲線說話，神秘感十足！電玩的創作人大讚《黎》是尼古拉斯入行以來的最佳演出。

除了尼古拉斯基治之外，多年來亦有不少明星在電玩中「演出」，其中不乏「影帝級人馬」，奧斯卡金像影帝Rami Malek未當影帝前於2015年就在驚慄冒險遊戲《直到黎明》（Until Dawn）中演出。而另一金像影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）於2014年亦曾在戰爭遊戲《決勝時刻：先進戰爭 》（Call of Duty: Advanced Warfare）中飾演大反派。

此外，香港兩大「影帝」周潤發和李連杰都先後在電玩中「演出」過，前者當年憑《辣手神探》於荷里活大紅，他於電影中的雙槍形象深入民心，2007年《辣》導演吳宇森的Tiger Hill Entertainment與Midway Games 兩大美國電子遊戲開發商合作，推出以發哥擔正的電視遊戲《槍神》（STRANGLEHOLD），並大受Game迷歡迎！

至於與發哥一樣拍過荷里活電影的李連杰，2004年亦被索尼邀請在動作電視遊戲《榮譽之戰》（Jet Li: Rise to Honor）中演出，而與他合作無間的動作導演元奎亦為遊戲設計動作，李連杰在遊戲中更大晒半咸淡廣東話。