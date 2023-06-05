心狠手辣｜吳沚默攻其不備　怒摑陳星妤

陳星妤於無綫劇《一舞傾城》被「大婆」吳沚默怒摑一幕，獲讚演得好，原來「好戲」背後，是靠吳沚默攻其不備，狠摑星妤一巴，摑聲響亮，效果逼真。突然被摑的星妤，沒有怒意，大家都開心終可完成拍攝。

藝人吳沚默（Momo）於《一舞傾城》中飾演關楚耀老婆，其中有一場掌摑第三者陳星妤的戲份，由於兩女都表現逼真，睇得觀眾相當肉緊，還指星妤被摑到面歪有指印！原來該場掌摑戲殊不簡單，因初次拍劇的星妤表現緊張，Momo亦因怕摑痛對方而有所顧忌，不是Momo不夠狠，就是星妤有自然反應向後縮，結果拍了4次都未能成事。最終Momo把心一橫，趁未講完對白，便失驚無神狠狠出手，之後還加碼拿水杯潑星妤，效果十分逼真。Momo受訪時被問到有否激嬲星妤？她說：「冇，佢拍之前已經係咁叫我真打，我同佢拍節目《讀心專家》嘅時候已經識，佢性格一向都係好溫柔，唔會咁易嬲人嘅。」

由於大家合作得相當愉快，劇集煞科當日，劇組特別派關楚耀同陳星妤向Momo送上生日蛋糕及鮮花，Momo首次接演霸氣大婆角色，出乎意料地入型入格，原來今次推薦她演出這個角色的，正是Momo的好友蔡潔，Momo說：「可能佢睇到我做嘢時嘅惡樣，所以推介我畀編審，編審再同劇組講。」